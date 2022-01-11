我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

擺脫藥罐子 陳得福創保健王國 版圖跨全球

記者謝雨珊／托倫斯報導
仙妮蕾德研發的食品。（本報檔案照）
仙妮蕾德研發的食品。（本報檔案照）

華裔企業家陳得福與妻子徐愛蓮，1982年在猶他州創辦仙妮蕾德（Sunrider）公司，研發食物、護膚品、保健品等許多獨特產品。仙妮蕾德業務版圖跨及全球50個地區和國家，在全球擁有數以百萬的經銷夥伴和客戶，且在全球各地設有約800家店面。陳得福累積千億身家，是全球最富有的華人之一。他到底是如何從一介貧窮體弱小子，晉升為眾人羨煞的「人生勝利組」呢？

出生台灣 跟著祖父學習草藥

陳得福出生在台灣，表示自小體弱多病，常被其他同學欺負。由於祖父懂得一些湯頭方訣，經常調古代東方草本藥方為他調養。他當時天天吃中藥草藥，「不管到幾歲都記得小時候有多討厭藥草的苦味，真的太難吃了」。但在耳濡目染下，陳得福跟著祖父學習各種草本植物醫藥知識，開始鑽研他「又愛又恨」的古代草本醫藥，並逐漸對藥學產生興趣。他畢業於高雄醫學院後，於1974年赴美留學，在猶他州楊百翰大學攻讀化學及微生物學，取得藥學博士學位。

來美創業 自製保健食品受好評

陳得福取得博士學位後，進入一家保健品直銷公司產品研發部門工作多年，期間自製保健食品，意外在同事間受到好評。擅長製藥的他，因此萌生自創品牌的念頭。但創業並不簡單，陳得福求助父親出資多次被拒絕，後來在岳父幫助下投入創業，終於在1982年與妻子共同在猶他州的小辦公室創立仙妮蕾德。在創業初期，陳得福曾在自家車庫生產包裝自製產品，自己拿出去到處推銷，起步艱辛萬苦，坦言「當時我也很擔心，怕產品賣不出去」。

陳得福（右）和妻子徐愛蓮（左）1982年在猶他州創辦仙妮蕾德（Sunrider）...
陳得福（右）和妻子徐愛蓮（左）1982年在猶他州創辦仙妮蕾德（Sunrider）公司。（仙妮蕾德官網）

陳得福是運用他的專業知識，將東方草本醫學和西方產品製造的現代科技結合。他表示，當初想法很簡單，主要是為造福更多像他一樣討厭吃草本藥方的人，同時設法讓大家更方便來吃中藥，因此結合東方草本與西方藥學製造，運用不同方式將草本植物中有效成分萃取出來，濃縮製造成膠囊或打成錠。

另外，為了造福他人活得更健康更美，他也持續研發增進健康與美麗的多種產品，包括食品、飲料、草本營養輔助產品、護膚、彩妝、家具護理等400多種。如仙妮餐條、陳博士秘製果味醬、愛蓮潤膚防曬乳液、青春修復霜、護膚乳液、滋潤唇膏等。他主張利用營養保持身體健康，而非以醫病治療解決身體不適，並深信食品藥物不分家，「我們不是在製藥，只是用藥品規格來對待食品」。

陳得福結合東方草本醫學和西方產品製造的現代科技推出產品。（記者謝雨珊／攝影）
陳得福結合東方草本醫學和西方產品製造的現代科技推出產品。（記者謝雨珊／攝影）

40年深耕 靠直銷打響仙妮蕾德

 

正因為經營的是傳家的大業，陳得福相當注重品牌，在產品把關上很嚴格。他曾說，「自己不吃、不用的東西，也絕對不賣」，並堅持自己設廠、自行研發。只要有產品成份不明的，仙妮蕾德絕不生產；也因為品質控管得當，仙妮蕾德曾成功在兩年內，從1985年本來100萬元的總營收，透過直銷直衝到突破1億元的總營收。陳得福之後更擴大事業版圖到台灣，成立台灣仙妮蕾德發展股份有限公司，在台灣直銷保健產品。花了近40年打造品牌，現今的事業版圖已擴展至全球各地。

少時曾懷疑自己是否能正常長大的「藥罐子」陳得福，如今已邁入73歲，迄今仍然天天吃自家產品保健身體。他表示，未來將持續順應趨勢，每年為仙妮蕾德推出新產品。

仙妮蕾德國際機構創辦人暨董事長陳得福。（記者謝雨珊／攝影）
仙妮蕾德國際機構創辦人暨董事長陳得福。（記者謝雨珊／攝影）

猶他州 營收 健身

上一則

紐森提供加大州大鉅資 增收1.6萬新生

下一則

無證低收者健保 加州府將埋單 「紅利都給了無證客」

延伸閱讀

世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取

世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取
吃均衡、常鍛鍊 老人養生保健 醫師教招

吃均衡、常鍛鍊 老人養生保健 醫師教招

猶他州首富退出摩門教 捐60萬挺LGBTQ+團體

猶他州首富退出摩門教 捐60萬挺LGBTQ+團體
猶他州17歲滑雪小將唐寧謙 將代表台灣出征北京冬奧

猶他州17歲滑雪小將唐寧謙 將代表台灣出征北京冬奧
腸胃保健 可採低FODMAP飲食

腸胃保健 可採低FODMAP飲食
Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋

Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑