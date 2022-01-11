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「陳氏典藏美術館」 珍品媲美博物館

記者謝雨珊／托倫斯報導
陳得福在仙妮蕾德總公司打造「陳氏典藏美術館」。（記者謝雨珊／攝影）
陳得福在仙妮蕾德總公司打造「陳氏典藏美術館」。（記者謝雨珊／攝影）

仙妮蕾德（Sunrider）以草本植物研發製造各種濃縮食品、化妝品、及保養品，行銷全球50個國家，事業在美國相常成功。仙妮蕾德董事長陳得福對研發保健品相當內行，但不為人知的是，他另有蒐藏古典文物及古董的嗜好，對於保存中國文化盡一份心力。

陳得福在南加州托倫斯市的公司總部，打造了「陳氏典藏美術館」（Chen Art Gallery），數千件中國稀世珍貴文物價值昂貴。該館在疫情之前開放給一般民眾參觀，不過因為疫情關係，目前暫時關閉。

「陳氏典藏美術館」擺放著中國不同朝代的文物瓷器、銅器、玉器、服飾、家具等物件。一進入美術館大門，映入眼簾的就是一扇巨大的木製屏風，是數一數二的珍品。另也包括清朝青花五蝠九桃紋橄欖瓶、唐代三彩貼花立鞍馬、及乾隆時期琺瑯彩花鳥鼻煙壺等，各個朝代所製的瓷器及物件。

陳得福表示，當初是因為宗教關係喜歡中國歷史，再經由喜愛歷史緣故，延伸出收藏古董物品的愛好。從最開始收藏至今已超過35年。

這個被妻子笑稱為「不良」的嗜好，其實對陳得福來說極具意義。「很多中國人都認為，外國人都不了解我們，但其實我們也可以讓他們來了解」，他認為，要讓其他人了解中華民族最有效的辦法，就是透過文化的展現。「他們只要透過這些物件，就能夠初步熟悉5000年的中華文化及歷史的美」。另外，也可大幅提高華人企業在西方主流社會的高度。

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