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洛城新語／國會暴動周年 川普是美國之恥

洛城新語

2021年1月6日，成千上萬名暴徒包圍並衝進國會大廈，試圖阻止國會認證總統選舉結果，暴徒甚至計畫綁架副總統潘斯和參議員們，造成140餘名警察死亡和受傷。這場美國開國以來前所未見的暴動，堪稱美國的國恥日。

暴動的源頭，來自時任總統川普一再宣稱選舉舞弊，並在暴動前群眾集會上，煽動民眾前往國會山莊抗議，而在暴動開始後，他在白宮透過電視實況轉播瞭解進展，但卻放任群眾變成暴徒，數小時之內無作為，使暴動走向不歸路。

川普親自任命的前白宮幕僚長、陸戰隊退役四星上將凱利，在暴動次日公開表示：「昨天在國會山莊發生的暴亂，是直接來自川普以謊言和詐欺，毒化那些民眾的心靈。」凱利甚至支持國會引用憲法第25號修正案，立即將川普趕出白宮。

總統拜登在暴動一周年之際，首度公開譴責川普，痛斥他是輸不起的前任總統，他說：「身為前總統，他捏造並散播關於2020年大選的許多謊言。他這麼做是因為他重視權力勝於原則，因為他視自己的利益優先於國家和美國利益之上，因為他受傷的自我，比我們的民主及憲法還重要。他不能接受失敗，即使93位美國聯邦參議員、他的司法部長、他的副總統、州長和州政府官員都說他敗選了。」

相對於拜登政府的高調態度，大多數共和黨人對一年前的國會暴動選擇沉默，甚至數十個州有部分共和黨人舉行集會和守夜，把參加暴動的人譽為愛國者或政治犯。

然而對國會暴動選擇沉默，或者認為這是場愛國行動，無異於繼續支持以暴力推翻民主和法治社會。沉默就是縱容，讓川普的謊言繼續毒化美國社會。

不論你有幾萬個理由支持川普，也不論你有幾萬個理由討厭拜登，也無法推翻多數選民合法選出拜登的正當性。從大選結束至今，共和黨人在全美國各地法院發動的數百件選舉官司，法官至今沒有判決一件獲勝，甚至有爭議的許多州縣前後數度重新計票，也未能扭轉川普落敗的事實。川普從選後至今仍堅稱拜登「偷走了選舉」，印證了他一貫說謊成性的作風。

如果輸不起就要用暴力手段推翻政權，美國還有什麼資格去對世界其他國家指手畫腳、說三道四？　

我們譴責川普，不是因為他是共和黨；我們支持拜登合法擔任總統，也不是因為他是民主黨；而是堅守民主法治的最基本原則。如果暴力可以解決政權交替，群眾衝入國會能夠改變誰當選總統，那美國還需要舉行一人一票的選舉嗎？假如今天是支持民主黨人的暴徒衝進國會，強迫共和黨的當選人交出政權，請問川普也會支持這種行動嗎？

如果你還是厭惡拜登和民主黨政府，2024年用選票把他們趕出白宮就好了。這就是民主法治社會的遊戲規則。

川普 拜登 共和黨

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