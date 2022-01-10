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白人洪雷明寫書法十多年 「喜迎虎年嘉年華」現場揮毫

記者王若然／洛杉磯報導
洪雷明和太太洪瑜珍。（洪雷明提供）
洪雷明和太太洪瑜珍。（洪雷明提供）

世界日報將在22日（周六），23日（周日）兩天舉辦「喜迎虎年嘉年華」活動，屆時不僅有精采的歌舞、功夫表演，還有免費送春聯活動。

寫春聯的老師中有一位白人洪雷明，本名Louie M Valdivia。他練習、寫作書法十幾年，專精隸書，在南加州小有名氣。曾為Nordstrom、匯豐銀行、洛杉磯公共圖書館、獅子會等單位表演書法。洪雷明對自己的作品要求很高，現在每天在家中練習寫春聯，每天寫十張。有得意之作，就保存下來屆時送給民眾。因為隸書寫作過程較其他字體久，每張春聯寫下來要五、六分鐘，一對就要十幾分鐘，為了避免排隊，他也會事先寫好幾幅。

洪雷明寫的「龍騰虎躍」。（洪雷明提供）
洪雷明寫的「龍騰虎躍」。（洪雷明提供）

洪雷明說，他為民眾書寫的春聯，都是經過很多次練習的字，因此不是什麼字都能寫。今年的虎年「菜單」，包括「金虎呈祥」、「金虎報喜」、「金虎獻瑞」等。其他像「福、康、壽、寧、喜、樂」的單字他也可以寫。他熱愛書法，稱書法可以修身養性，一個人寫書法時必須要靜下心，剛吵了架心緒不寧時，是寫不好書法的。

洪雷明參加世界日報活動已有十幾年，不僅是書法高手，還是中國通，古詩詞、典故出口成章，中文十分流利。他曾在台灣師範大學學習國語，在洛杉磯加大（UCLA）完成中文專業本科、碩士學位。不僅如此，與他結髮30多年的太太是台灣人，他的中文姓氏「洪」就是隨太太的姓。

世界日報舉辦的「喜迎虎年嘉年華」活動，具體時間分別是22日周六上午10時至6時，23日周天上午10時至傍晚6時，免費入場，免費停車，送春聯和防疫面罩。地點是18558 Gale Ave, City of Industry, CA 91748，詳情可洽：世界日報323-268-4982，或四季廣場626-464-0241。

書法 世界日報 洛杉磯加大

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