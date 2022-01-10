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太浩湖滑雪客暴風雪中失蹤6天 遺體尋獲

記者邵敏／綜合報導
一名滑雪愛好者在太浩湖地區的暴風雪中失蹤多日，8日遺體在居民區附近被找到。（美聯社）
一名滑雪愛好者在太浩湖地區的暴風雪中失蹤多日，8日遺體在居民區附近被找到。（美聯社）

聖誕節期間，一名滑雪愛好者在加州太浩湖地區（Lake Tahoe-area）的暴風雪中失蹤，當局曾組織大量人力搜尋了六天。失蹤男子於8日（周六）在一個居民區附近被找到，但已經死亡。

據普萊賽縣（Placer County）警局的一份聲明說，死者是一名43歲男子，名叫Rory Angelotta，遺體在距離滑雪勝地邊界約三哩處被發現。

當局表示，Angelotta生前在 Northstar California Resort 的一家滑雪商店工作，事發那天，他告訴朋友要去滑雪，然後再與朋友會面吃聖誕晚餐，但之後便失蹤。

在接下來六天多的搜尋時間裡，超過 200 人使用滑雪板、雪地摩托和直升機搜索失蹤的Angelotta。期間，一場怪異的暴風雪導致當地白雪皚皚，氣溫低於冰點，積雪超過七呎。因為惡劣的自然環境，搜救團隊判斷失蹤者生存的可能性極小，一度宣布放棄搜尋。

Angelotta的遺體終於在 Truckee鎮的一個居民區附近被搜救志願者發現，距離當局一直尋找他的地方有數哩。警長辦公室表示，由於Angelotta離度假村有一定距離，因此發現他遺體的區域不包括在最初搜索範圍內。當局說，Angelotta可能是在試圖尋找Truckee鎮附近社區時，屈服於惡劣的暴風雪環境，以致身亡。警方沒有發現任何可疑或異常活動的跡象。

Angelotta家人通過警長辦公室發表聲明感謝搜查者，「在這個極其困難的時期，大量的祈禱和支持深深觸動了我們，感謝過去兩周內陪伴和幫助的每個人。」

滑雪 暴風雪 加州

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