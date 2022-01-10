洛市威尼斯遊民帳篷回來了 居民投訴未受重視

威尼斯清除無家可歸者幾個月後，居民們看見他們似乎回到沙灘或街頭。（ABC 7）

「遊民的帳篷又回來了」。洛杉磯 市從威尼斯（Venice）木板棧道（boardwalk）上清除無家可歸營地後幾個月，居民們近期又在人行道和海灘上，看到他們「另起爐灶」。

ABC 7電視台報導，就在去年夏天，數百名無家可歸者，從木板棧道沿線的大型營地，搬遷至援助住房。

然如今，居民發現他們似乎又回到原點。許多人感到沮喪，表示「無家可歸者營地遍佈整個社區，令他們感到不安。」

區民Dave Turner說，「居民們從未得到來自市府官員處的足夠協助，管理不善對大家都沒好處。」

代表威尼斯的洛杉磯市議員博寧（Mike Bonin）因處理無家可歸者面臨強烈反彈。批評者指責他無所作為，導致當地無家可歸人口不斷增加。

去年8月，透過博寧辦公室協助的一項計畫，居住在木板棧道上一個大型營地約200多名無家可歸者，搬進援助住房。但不少居民說，「許多人並未離開。」

Turner說，「他們清除木板棧道上的營地，就可對外宣稱他們作為了，但有些人將帳篷搬遷至沙灘上，有些人搬到幾個街區外，現在到處都有他們重新定居的足跡。」

無家可歸者營地曾發生火災、打鬥等事件。（ABC 7）

去年清除無家可歸者之前，居民們看見營地發生襲擊、打鬥、火災甚至槍擊 事件。居民說，他們仍需處理犯罪和其他問題，許多人生活在街頭與海灘上，有些人是暴力份子。他們說，這座城市需要提供更多住房和服務。與此同時，有居民也說他們的投訴並未被市政府重視。

居民Brennan Lindner說，「請傾聽我們住在這裡居民大聲的呼救聲。」目擊者新聞（Eyewitness News）聯繫博寧辦公室，尚未收到回覆。