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22、23日世報嘉年華 民眾到場參觀 免費客製化寫春聯

記者王若然／羅蘭岡報導
王志剛寫書法超過十年。（王志剛提供）
王志剛寫書法超過十年。（王志剛提供）

華人過春節喜歡貼春聯，展現新年新氣象。春聯在迎新年中的意義不言而喻。世界日報喜迎虎歲嘉年華於1月22日（周六）和23日（周日）在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place）舉辦，屆時將有書法老師現場為民眾免費寫春聯。

王志剛將是其中一位寫春聯的書法老師。作為書法的「重度」愛好者，王志剛在大學時期就開始練習鋼筆行書，後來一直堅持練習已經十多年，擅長草書。平時他喜歡寫唐詩宋詞，修身養性。因為書法寫得好，一些餐廳、商店都邀請他寫字掛在店內。王志剛說，雖然很多朋友請他寫字，但他從沒有收過錢，朋友開心，他的心情也很愉悅。

王志剛老師書寫的「吉祥如意」。（王志剛提供）
王志剛老師書寫的「吉祥如意」。（王志剛提供）

說到書法的魅力，王志剛說，寫書法就像畫畫一樣，完成一份作品很有成就感。而且書法比畫畫快。例如有朋友想要，馬上可以當面完成一幅作品。朋友開心，他也愉悅。

王志剛將在世界日報「喜迎虎歲嘉年華」的兩天活動上免費寫春聯。民眾既可以指定春聯內容，也可以讓王志剛自由發揮寫春聯。這是王志剛第一次參加世界日報的活動，他坦言自己「不善活動」，但機會難得，有需要的民眾千萬不要錯過。

喜迎虎歲嘉年華不僅有免費春聯書寫活動，還有輪番文藝表演，如舞龍舞獅，功夫表演，各類舞蹈，虎年運勢分析，畫虎示範等，免費入場，讓民眾在歡樂、喜氣洋洋的氛圍中迎虎年。

書法 世界日報 華人

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