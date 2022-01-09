女性導演許世悅屢獲獎 作品聚焦女性、兒童

出生於中國天津的許世悅是中美兩地活躍的獨立導演和製片人。（許世悅提供）

出生於中國天津的許世悅是中美兩地活躍的獨立導演 和製片人，同時也是查普曼大學紀錄片系研究生。 她的音樂短片「小星星變奏曲」曾獲得第54屆休士頓國際電影 節雷米獎銀獎，兒童故事片「圓圓」在洛杉磯 女性電影節獲最佳短片獎。

作為一名女性藝術工作者，許世悅是紐約電影學院導演系本科畢業生，她的作品一直圍繞著兒童、女性以及特殊人群展開。她的音樂短片「小星星變奏曲」全片沒有台詞，通過音樂講述男孩Tommy的一生，音樂見證了他在人生旅程中遇到的變化和掙扎，頗有新意。

作為一名女性藝術工作者，許世悅的作品一直圍繞著兒童、女性以及特殊人群展開。（許世悅提供）

她的另一部作品，兒童短片「圓圓」則通過一個小女孩的視野看待家庭和父母二胎的問題，這部作品也在多個國際電影節中收穫獎項。片中小女孩圓圓以為父親有第三者，開始展開保護家庭計劃。圓圓製造了一系列的麻煩，不明真相的父母還以為女兒的反常舉動只是為了引起自己的注意。許世悅導演表示，這部作品的目標觀眾是出生於80年代至90年代年輕父母，展示二胎政策後年輕父母開始擔心兩個孩子之間的相處問題。

在拍攝了數部劇情短片之後，許世悅發現自己對於紀錄片的熱情未減，所以她的研究生專業選擇了紀錄片，她在2019年拍攝了她的首部紀錄片長片「不可觸碰」，這是一部關於抑鬱症病人的紀錄片。她說，希望能通過一部客觀、全面，但不失希望和溫暖的紀錄片，向抑鬱症群體提供幫助，並儘力向更多了解和不了解抑鬱症的人們，還原一個真實的抑鬱症群體狀態。