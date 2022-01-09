布蘭塢中華語文書院 冬季班即起開學

美國疫情 再起令許多家長學生深感困擾。成立於1990年的「中華語言文化書院」自去年秋季起，採「網課」「堂課」雙軌混合制，每學季起始於網課，學季中程包括至少兩週的實體面授課程，以求兼顧教育 實效與學生安全考量，實行半年以來效果甚佳。

目前實體課在布蘭塢地區 Brentwood Science Magnet School 上課, 分春秋冬三學季開設青少年及成人中文，夏令營及夏季密集課則為選修課程。

四歲半至18歲青少年組學生依程度分班，每週上課90至110分鐘，可選擇週間課後或週末不同時段上課。基礎課及中級班以注音符號啟蒙，高年級轉換使用漢語拼音之美國大學教材。 六週夏令營則以沉浸教學法學習會話，以及國畫等藝能，三或三名子女以上家庭全年享有學費優惠。

青少年及成人冬季班即日起陸續開學, 歡迎有興趣家長偕同子女, 網上試聽選組後再行註冊。

教室上課地點為 740 S. Gretna Green Way, Los Angeles, CA 90049, 停車便利.

有關13個班級課程詳情可電郵與李博士聯繫: [email protected], 或發短信至 310-424-0360 (text). 通訊地址: Institute of Chinese Language and Culture, P.O. Box 25486, West Los Angeles, CA 90025.