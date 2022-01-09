我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

布蘭塢中華語文書院 冬季班即起開學

【本報訊】

美國疫情再起令許多家長學生深感困擾。成立於1990年的「中華語言文化書院」自去年秋季起，採「網課」「堂課」雙軌混合制，每學季起始於網課，學季中程包括至少兩週的實體面授課程，以求兼顧教育實效與學生安全考量，實行半年以來效果甚佳。

目前實體課在布蘭塢地區 Brentwood Science Magnet School 上課, 分春秋冬三學季開設青少年及成人中文，夏令營及夏季密集課則為選修課程。

四歲半至18歲青少年組學生依程度分班，每週上課90至110分鐘，可選擇週間課後或週末不同時段上課。基礎課及中級班以注音符號啟蒙，高年級轉換使用漢語拼音之美國大學教材。 六週夏令營則以沉浸教學法學習會話，以及國畫等藝能，三或三名子女以上家庭全年享有學費優惠。

青少年及成人冬季班即日起陸續開學, 歡迎有興趣家長偕同子女, 網上試聽選組後再行註冊。

教室上課地點為 740 S. Gretna Green Way, Los Angeles, CA 90049, 停車便利.

有關13個班級課程詳情可電郵與李博士聯繫: [email protected], 或發短信至 310-424-0360 (text). 通訊地址: Institute of Chinese Language and Culture, P.O. Box 25486, West Los Angeles, CA 90025.

疫情 教育

上一則

庫卡蒙加牧場彩燈展 如童話世界

下一則

橙縣Segerstrom家族掌門人Ruth Moriarty去世 享壽99歲

延伸閱讀

教師人手短缺 維州費郡公校推3方案解套

教師人手短缺 維州費郡公校推3方案解套
紐約市公校開學前兩日 2.7萬師生確診

紐約市公校開學前兩日 2.7萬師生確診
開學前夕 灣區上千師生疫檢陽性

開學前夕 灣區上千師生疫檢陽性
網站故障+交通癱 華府公校開學一團亂

網站故障+交通癱 華府公校開學一團亂
重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏

重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏
OPEC+下周開會 增產政策擬不變

OPEC+下周開會 增產政策擬不變

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫