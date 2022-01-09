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救命優先開先例 洛縣消防車載新冠病患

編譯組╱綜合報導
新冠住院暴增，消防車輛也得載運病患。（洛杉磯縣消防局臉書）
新冠住院暴增，消防車輛也得載運病患。（洛杉磯縣消防局臉書）

新冠病毒Omicron病株感染力超高，不只民眾確診人數暴增，連警消必須隔離的人都越來越多。基於救護車人力吃緊，連民間分包業者也派不出車，洛杉磯縣消防局（LACOFD）近日承諾，符合一定要求的病患可以用消防車輛載運，一切都以救命為先。

洛縣消防局助理局長Brian Bennet在1月4日舉行的卡森市議會會議中表示，所有一線應急單位都面臨了人力短缺的問題，因為人員要不是確診，就是必須隔離，但同時間必須住院的病患人數卻越來越多，因此他們只能盡所可能的避免救護任務出現斷層。

因應救護車輛與人員的短缺，洛縣消防已經同意，使用消防車輛載運病患求醫，但是搭乘必須符合嚴格規範。第一，病患必須意識清醒，且清楚周遭變化；第二，病患能夠走動與站立；第三，必須能坐上消防車的座位。最後，只有當救護車極端不足時，才能動用消防車。

不過Brian Bennet當天會議中還是強調，此一作法聞所未聞、史無前例。因此，站在消防局的立場，他們還是鼓勵民眾雇用私家車輛或以其他方式前往就醫，讓救護車留給最嚴重的病患。

Brian Bennet強調，連縣府分包的民間救護車，都因為50%的人員必須隔離而派不出車，導致送醫時間大受影響，因此消防局才會採取極端作法。縣消防局本身其實也面臨嚴重人力短缺，至1月4日，共有4450名消防隊員無法到班，雖然必要人力還能維持，但全靠加班停休這類救急方法，但是他說，未來幾周的疫情狀況恐怕還會更糟。

洛縣 疫情 洛杉磯

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