羅省中華會館退席風波未致歉 經文處深表遺憾

羅省中華會館百餘年來一直支持中華民國。（本報檔案照）

2022年元旦，南加州羅省中華會館新任四大首長就職，當晚在金龍酒家舉辦歡迎嘉賓及答謝晚宴。但因晚宴上發生宣讀中領館 賀電風波 ，引起經文處處長黃敏境等外交官員不滿集體離席。中華會館至今仍未表示歉意，洛杉磯 經文處7日發布聲明表達遺憾。經文處聲明內容如下 :

1、 羅省中華會館四大首長當選人及顧問團隊一行13人（胡卓球副監事長並未出席）於2021年12月28日拜會經文處時，經文處曾表示基於相互尊重，不希望就職典禮及餐會有「令人意外的安排」，當時確實獲得承諾。此外，經文處在新團隊當選後也曾向新團隊多次表達，期盼維持歷年來就職典禮及餐會各項安排，避免發生本處出席官員在場時有誦讀中共駐洛杉磯總領事館賀電（詞）的動作，否則本處出席官員基於中華民國 國家尊嚴將離席表示抗議，也獲得明確承諾不會有「令人意外的安排」。

2、 經文處對於羅省中華會館邀請參加新任四大首長就職餐會一向支持，歷年來並皆以贊助或買桌方式自行支付餐費，本年並以購買2桌（800美元）的具體行動表達對新任四大首長的支持。一般而言，朋友受邀到朋友家作客吃飯，作東的主人如果知道客人對某些人或某些事情會有心裡不舒服的感受，應該會儘量避免。如果事情還是發生了，當下作為客人的朋友也只是默默地離開，並未出聲或採取任何其他舉動，主人應該會對客人表達抱歉之意，絕不會反而指責不得不離席的賓客有任何失禮之處。此次餐會司儀以「令人意外的安排」突然宣布誦讀中領館賀電（詞），令在場的黃敏境處長及出席餐會的十多位同仁感到極為不受尊重，基於維護中華民國國家尊嚴及「遵守承諾」，也僅以默默地離開方式適當表達餐會前已明白告知的立場，毫無失禮之處。當時在場許多僑胞表示盼跟隨經文處同仁離席，經文處則建議僑胞們留下來，保留點面子給羅省中華會館新任團隊，希望該會館在餐會後，能體會經文處善意並向經文處表達歉意。

3、 此次就職餐會當晚，先發生一向重視傳統的羅省中華會館刻意刪除以往演唱美國國歌、中華民國國歌的儀式安排；另歷年來依傳統在舞台上佈置的中華民國國旗、美國國旗也在餐會前被移除。經文處感謝羅省中華會館歷年來基於對自由民主的中華民國的支持，以自發性行動展現對中華民國國歌與國旗的擁護。經文處也高度肯定在餐會現場的許多僑胞主動堅決表達捍衛中華民國國旗之立場，未來亦將與僑胞及傳統僑社中支持中華民國自由民主制度的朋友們，共同維護中華民國的國家尊嚴。

4、 經文處在過去數日以來基於相互尊重及秉持高度善意，持續積極與中華會館多次溝通；對於許多僑界朋友協助溝通，經文處表達高度感謝；然而對於中華會館至今仍未基於待客之道，對於餐會中對待賓客的不尊重行為表示歉意，經文處深表遺憾!