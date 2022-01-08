加州聯邦醫療補助經費 惠及遊民

聯邦政府批准加州對全國最大的低收入和殘疾居民保險計畫，進行全面改革。(美聯社)

加州 政府官員日表示，聯邦政府已批准加州的聯邦醫療輔助計畫，進行美國最大型、提供給低收入與殘疾居民的保險計畫全面改革。這項決定也允許醫療補助(Medicaid)經費用於與住房相關服務。因為加州是全美人口最多的州，正面臨無家可歸與可負擔房屋缺乏的挑戰。

根據加州衛生福利 廳「加州先進與創新醫療計畫」(California Advancing and Innovating Medi-Cal)將採取更全面方法，改善加州醫療保健「整體連續護理」(entire continuum of care)。

自新年1月1日開始，加州將把有限「全人護理試點計畫」(whole person care pilot program)擴大到全州符合條件的加州健保 (Medi-Cal)會員。州長紐森表示，正在制定加州健保計畫，其為三分之一的加州居民提供健保，這是全國最全面最大型的健保計畫。

官員們指出，加州健保除了涵蓋三分之一加州居民之外，還包括超過半數以上學齡兒童、半數以上加州新生兒與許多長期護理機構患者。

加州衛生福利廳長加利(Dr. Mark Ghaly)表示，新計畫目標是優先預防與解決潛在社會問題，特別是在醫療保健服務較少且面臨結構性種族主義族群。

加州醫療補助計畫為50歲以上與25歲以下民眾提供政府資助保險，無論移民身分為何。加州擁有全美最大醫療補助計畫。Medi-Cal現有福利不會改變。所謂「增強行護理管理服務」(enhanced care management services)，更包括Medi-Cal管理式護理計畫的「護理協調員」(care coordinator)。

協調員可幫助Medi-Cal會員尋找醫師、安排看診、醫療交通等，也可協助了解藥物、獲得心理健康服務，以及查找與申請社區服務，例如住房補貼或食物援助。蘇諾瑪縣衛生服務部門臨時主任瑞維拉(Tina Rivera)表示，計畫目標是將醫院與醫療保健機構以外的支持與服務，擴展到最區要的社區。

加州正將四個項目：Medi-Cal管理式護理、牙科管理式護理、專業心理健康服務、藥物Medi-Cal交付系統，轉成整個協調機構，期望簡化與調整健保計畫，加強標準化福利與參與。醫療補助服務將首次正式納入藥物濫用治療，包括需要時的短期住院治療。還擴大全州範圍的部分牙科福利，包括致力發現兒童蛀牙危險因子，並提供兒童與高危險群提供氟化氨銀(silver diamine fluoride)。