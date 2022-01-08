洛警華裔分局長 狀告市府無故搜索滋擾

洛市警局西洛杉磯分局長譚夜光，控告洛市警局毀損他的個人與職業聲譽，並且對他種族歧視。（LAPD／推特）

洛杉磯 市警局（LAPD）西洛杉磯分局長華裔 譚夜光（Jonathan Tom）與妻子Yoomi Tom 4日聯名遞狀，向洛杉磯縣高等法院，控告洛市市府不當毀損他的個人與職業聲譽，導致他的前途受阻，並且對他種族歧視 。

洛杉磯時報報導，事情起因是，Los Angeles Police Revolver and Athletic Club（LAPRAAC）的經理Archi Duenas竊取店內槍械，並非法向員警等買家兜售。由於LAPRAAC與洛市合作已達85年，部分員警據信遭到Archi Duenas欺騙，相信槍枝來源合法。

LAPRAAC在2020年2月發現槍枝失竊，最後發現犯案者是Archi Duenas。他起初被控25項刑事罪名，刑期長達十數年，但在承認部分罪刑後獲得輕判緩刑。對譚夜光指控，Archi Duenas欺騙他並污走貨款一事，Archi Duenas拒絕回應。

調查人員在調查竊案時，連帶發現部分警官向Archi Duenas購槍，因此對洛市警局部分員警展開調查，其中包括譚夜光。但是由於調查過程太過粗暴，在譚夜光之前已經有多位警官控告市府與LAPRAAC，部分以和解收場。但譚夜光的律師Bradley Gage表示，就算訴訟已經成案，但截至5日晚間，市府都未表示和解意願。

譚夜光夫婦在訴狀中主張，譚夜光相信取得的槍枝都是合法的，但是調查人員卻將他當成共謀嫌犯，對他在長堤市的住所展開粗暴搜索調查，並帶走大量由他父親留給他的紀念槍枝。因為調查當時，譚夜光並不在家，而且調查人員還將案情洩漏給媒體，導致妻子與小兒子遭到公然汙辱，所以連同財物損失要求賠償500萬元。

調查人員最後提交多項證據給檢察官，指控員警購買失竊槍枝。但檢方去年12月認定，證據不足以起訴多名員警，其中包括持有一隻被竊槍械的譚夜光。譚夜光始終否認非法取得槍械，並且全程配合調查，但卻遭到不當對待。除了父親傳下來的槍枝被當成黑槍，他在家中保管的上彈槍枝，也被認定可以被未成年兒子輕易取得，因此遭到另案起訴。

譯夜光是第五代華裔，先祖在1875年從中國抵美在洛杉磯擔任勞工，他畢業於南加大商學院，1996年加入洛市警隊，他的妻子在退休前也是警員。他在2020年初接掌西洛杉磯分局，這裡也是他當年警校畢業後第一個服務的單位。

譚夜光指控，調查人員刻意的不當對待，以及向媒體透露調查過程，是基於種族歧視，因為他是華裔，所以刻意羞辱他與家人。律師並稱，洛市警局應該負起責任，妥善處理並且道歉，以前大家以為警察只會對民眾動手，但沒想到連自己人也不放過。