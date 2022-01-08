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1周工作4天 舊金山初創公司永久實施 員工：效率提高

編譯組／綜合報導
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

舊金山獨角獸初創公司Bolt宣布新員工福利：永久實施一周工作四天制。

這家電子商務開發公司去年秋季已試行這項制度，結果大受好評。創辦人暨執行長布雷斯洛（Ryan Breslow）說：「我想不出還有什麼更好的方式經營這家公司。」

布雷斯洛表示，實施這項計畫後，公司的生產力提高，工作流程簡化了，員工也很開心。在這項為期三個月實驗計畫結束時，Bolt進行意見調查，94%的員工和91%的管理層，都希望計畫能繼續實施。此外，84%員工表示生產力增強，86%員工認為工作效率提高，84%員工在工作與生活中找到更佳平衡點。

布雷斯洛指出，這個想法不是為了增加員工的工作時數，而是為了提高他們的工作效率。計畫實施後，員工工作時間內的集中力大幅提升。

布雷斯洛補充：「許多公司內像是『劇場』，人們關心表象的事多過工作本身，所以有開不完的會、做不完的報告。在這種情況下，要排除噪音進入問題核心是不可能的。」

擁有550名全職員工的Bolt，是美國極少數實施一周工作四天制的公司。支持這個制度的人希望，這個作法能有更多企業採用，尤其是現在以吸引和留住員工為重的時期。過去幾個月，美國有數百萬人在「大離職潮」（Great Resignation）中辭去工作，光是去年11月的辭職人數就高達450萬人，創下紀錄。

「全球四天工作制」（4 Day Week Global）全球實驗計畫經理歐康納（Joe O’Connor）說：「由我們協助轉型為一周工作四天制的企業表示，這項制度明顯擴大了潛在求職者的範圍。」

事實上，美國去年7月已有議員向國會提出，將每周工作時數從標準的40小時減為32小時的法案，但未有任何進展。

一周工作四天制並非能適用所有企業，因為每家企業的經營模式日不同。歐康納說：「它應被視為是如何讓企業工作得更精明、更有效率的一個切入點。」

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