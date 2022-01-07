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台灣工研院創新科技 獲多國媒體盛讚

拉斯維加斯訊
工研院運用視覺辨識技術，開發出「PoseFit肌能檢測鏡」，使用者在執行動作的當下，即可同步進行骨架分析，依照動作完成度的不同，來判定肌群與筋膜的問題，並提供適當處方。（工研院新聞室圖片）
工研院運用視覺辨識技術，開發出「PoseFit肌能檢測鏡」，使用者在執行動作的當下，即可同步進行骨架分析，依照動作完成度的不同，來判定肌群與筋膜的問題，並提供適當處方。（工研院新聞室圖片）

全球最受矚目的年度科技趨勢前哨站美國消費電子展（CES），6日起一連三天在拉斯維加斯登場。中華民國經濟部技術處為展現科技專案的創新科技能量，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展。

台灣展出涵蓋AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等四大熱門重點領域的13項創新技術，開展前即吸引英國、美國、印度、巴西等多國知名科技媒體關注，其中英國權威科技網站TechRadar評選工研院iPetWeaR智慧寵物項圈為五大最令人期待的新奇產品之一，讓工研院於2300多家參展廠商中脫穎而出，成為國際矚目的全場焦點。

經濟部技術處表示，台灣具備相當強大的創新能量，世界經濟論壇（WEF）在2019年就評比台灣是「全世界四大超級創新國」之一，與德、美、瑞士並列，在報告中「創新能力」的細項表現，包括產業群聚發展與專利數量皆排全球第三。經濟部科技專案的法人研發創新技術屢獲國際大獎肯定即得到驗證，屢獲國際大獎，如2021年連續榮獲全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators）、愛迪生獎（Edison Awards）、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）、消費性電子展創新獎（CES 2022 Innovation Awards）皆證明台灣的研發創新力。

工研院iPetWeaR智慧寵物項圈是透過工研院自2020所研發之可對寵物完全無害的低功率生理偵測雷達技術，可隨時偵測並記錄寵物心跳、呼吸與活動力的創新作法。

主辦CES展覽的美國消費技術協會(CTA)銷售暨業務發展副總裁Brian Moon表示，「工研院展出許多居家防疫相關科技，如數位健康與互動時光機等娛樂虛擬技術，令人驚艷」。

長者走路的速度變慢是肌力下降與生理功能異常，工研院「全身步態分析系統」結合壓力感...
長者走路的速度變慢是肌力下降與生理功能異常，工研院「全身步態分析系統」結合壓力感測地墊與影像辨識，快速量測步態與姿態資訊，且具有多項應用之系統。（工研院新聞室圖片）
工研院「互動時光機」帶領使用者進入虛擬世界，並與虛擬世界的人物進行即時互動，經由...
工研院「互動時光機」帶領使用者進入虛擬世界，並與虛擬世界的人物進行即時互動，經由3D/2D影像感測器偵測人臉特徵及肢體動作，以AI人工智慧的方法促使3D虛擬人物變形，讓使用者在虛擬世界中體驗過往美好的時光。（工研院新聞室圖片）
工研院「RGB-D AI機器人」是全球第一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置...
工研院「RGB-D AI機器人」是全球第一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的MIT協作型機器人，日前更獲得2022 CES創新獎。（工研院新聞室圖片）
工研院CES 2022吸引大批人潮參觀。（工研院新聞室圖片）
工研院CES 2022吸引大批人潮參觀。（工研院新聞室圖片）

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