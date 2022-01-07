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迎新春、慶冬奧 南加華人1/15辦春晚

記者張宏／亞凱迪亞市報導
南加州華人社團聯合會、美國南加州華人華僑聯合會等社團宣布，將於15日舉辦2022年南加州華人華僑「迎新春、慶冬奧」虎年春晚。（記者張宏／攝影）
南加州華人社團聯合會、美國南加州華人華僑聯合會等社團宣布，將於15日舉辦2022年南加州華人華僑「迎新春、慶冬奧」虎年春晚。（記者張宏／攝影）

為喜迎2022年中國新年和北京冬季奧運會隆重開幕，南加州華人社團聯合會、美國南加州華人華僑聯合會等社團宣布，於15日(周六)在聖蓋博大劇院舉辦2022年南加州華人華僑「迎新春、慶冬奧」虎年春節晚會。

參加本次演出的文藝團隊和藝術家陣容強大，包括美國唐藝舞坊、美國紐約大都會歌劇院、美國Revolution Dance Studio、美國荷蓓古箏學員箏樂團等，南州許多僑領也會上台參與抗擊疫情舞台劇的演出，晚會還將邀請郎平等奧運健兒登台，共同祝福2022北京冬奧圓滿成功。

本次晚會主題是迎接2022年中國農曆新年和預祝北京冬季奧運會開幕，晚會演出將圍繞這兩個主題展開，中領館總領事張平將出席。66個社團和公司加入到主辦和協辦行列，陳慧碧、蔡成華、林淦花、邵聞、馬樹榮、關鍵榮、龐鴻雁、鹿強、林連連、江風年、熊文勝、周宴羽、張焱、林旭等組成晚會組委會。主辦僑團還包括國南州華人社團大聯盟、南州華人聯合總會、世界越柬寮華人團體聯合會、美國洛杉磯華人華僑聯誼會，這也是南州華人全僑團結協作，凝聚僑心，匯聚僑力，為僑服務的宗旨。

因為疫情肆虐，活動屆時會嚴格防範，當天所有出席者，都需帶ID和疫苗接種證明，全程佩戴口罩，且入場時要量體溫。

全場晚會時長為兩小時，時間是1月15日晚7點，地點聖蓋博劇院（San Gabriel Mission Playhouse, 320 S. Mission Dr, San Gabriel, CA 91776）。目前有少量票對外出售，有意者可聯繫江風年，電話310-309-9010。

南加州華人社團聯合會、美國南加州華人華僑聯合會等社團將於15日，舉辦2022年南...
南加州華人社團聯合會、美國南加州華人華僑聯合會等社團將於15日，舉辦2022年南加州華人華僑「迎新春、慶冬奧」虎年春晚。（記者張宏／攝影）

華人 北京冬奧 加州

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