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歡送會接觸確診者 30州議員全隔離

編譯組／綜合報導 
加州眾議會議長蘭登，因參加一場眾議員辭職歡送會，與會者之一後來確診，近30名州議員與新冠確診患者密切接觸，因此全都得居家隔離。(NBC)
加州眾議會議長蘭登，因參加一場眾議員辭職歡送會，與會者之一後來確診，近30名州議員與新冠確診患者密切接觸，因此全都得居家隔離。(NBC)

包括加州眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）在內的近30位州議員因與新冠確診者有近距離接臅，5日起全部居家隔離。

今年1月3日，加州議會開議時，眾議會議長蘭登開心地表示，大夥是時候開工幹活了，誰知道三天後，蘭登與其他參眾議員就無法參與院會，因為他們4日晚間歡送卸任議員岡薩雷茲（Lorena Gonzalez），與新冠確診患者密切接觸，因此全都得居家隔離，最快下周才能返回議場。 

岡薩雷茲因為即將接任加州勞工聯盟（California Labor Federation）職務，因此主動請辭議員職位。為了歡送她，十數名議員因此在沙加緬度一處飯店舉行歡送會，其中的一人、參議員貝克爾（Josh Becker）5日宣布確診，27名眾議員與人數不詳的參議員，因此必須居家隔離，無法出席6日的會議。

雖然仍不清楚當晚防疫措施的細節，但貝克爾有點無奈地表示，他已經完全接種又打過加強針，5日之前已經連續多日篩檢陰性，事實上4日上午他的篩檢結果為陰性，當晚參加晚宴前的篩檢也是陰性，而且參加晚宴時配戴N95口罩，但5日上午卻意外呈現陽性。貝克爾說，他雖然慶幸自己能夠完全接種，並做了那麼多次篩檢，但是還是希望能透過立法讓民眾的接種與篩檢更為普遍。 

主角岡薩雷茲自己在推特表示，晚宴之後她的篩檢結果一直都是陰性、沒有症狀，而且已經接種加強針的她，除了飲食外全都有帶N95口罩，未來還是會遵守疾管中心（CDC）的規定並持續篩檢。雖然加州公衛局與CDC並未強制已接種者在密切接觸後必須隔離，但是身為議長的蘭登為求慎重，還是要求參加者自主隔離，並在10日院會前再做一次篩檢。

篩檢 加州 眾議員

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