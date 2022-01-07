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9所州大暫緩返校 先採遠距教學

編譯組／綜合報導 
已有九所加州州大決定推遲返校日期，先採取上網課方式，圖為最新宣布長堤州大校園，校方決定1月20開始的新學期，前三周將採遠距授課。 (長堤州大網站)
已有九所加州州大決定推遲返校日期，先採取上網課方式，圖為最新宣布長堤州大校園，校方決定1月20開始的新學期，前三周將採遠距授課。 (長堤州大網站)

加大（UC）多數校區已經宣布冬季班初期將採遠距授課，但開學時間較晚的加州州大（Cal State）原本表示到校上課不會改變。但在23各校區中，已有九所決定推遲返校日期，先採取上網課方式，最新宣布的是長堤州大（Cal State Long Beach），校方決定1月20開始的新學期，前三周將採遠距授課。 

州大校區中，洛杉磯州大已決定新學期前三周改採遠距；聖地牙哥、沙加緬度、舊金山、海峽群島（Channel Islands）、佛瑞斯諾（Fresno）、 東灣（East Bay）、聖馬可（San Marcos）等校區也宣布初期改採遠距，再加上長堤州大，一共九所；富樂頓（Fullerton）仍在考慮之中；包括巴沙迪那學院（Pasadena City College）等不少社區學院也已經宣布暫時改採遠距，部分則採混合授課。 

長堤州大部分，雖然授課改採遠距，但校區仍然開放，University Student Union、University Library、Student Health Services仍會持續提供服務。 

長堤州大校長Jane Close Conoley強調，因為Omicron病株的傳染性極高，為了全體員生與社區的安全，因此改採遠距授課，未來將視情勢做出調整。加州教職員協會（California Faculty Association）會長Charles Toombs認同此一看法，並表示萬一時間延長，教師們因為上各學年的經驗也能夠配合。州大學生會（Cal State Student Association）除了認同遠距授課的必要，也支持施打加強針才能返校的規定。

長堤 遠距授課 加州

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