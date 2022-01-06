疫情肆虐 遊輪業再中槍 通知客人暫停付款

許承武本身已坐過十多次遊輪，他提前九個月預定了今年6月22日去冰島和英倫三島的遊輪。（許承武提供）

疫情 肆虐，CDC警告不管疫苗 接種情況如何，都應避免遊輪旅行。消息傳出遊輪公司再次停擺，華人 遊輪業者早就直接「躺平」。不過對一些華人來說，遊輪旅遊依然具有吸引力，大家都期盼2022年下半年會有所好轉。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 日前對遊輪發出新警告，無論疫苗接種情況如何，都應避免遊輪旅行。因為冬季新冠疫情確診人數因為Omicron變種激增，該病毒在陸地和海上襲擊美國許多地區。尤其在去年12月病毒接連導致遊輪上的遊客感染，在船上有更多機會和他人近距離接觸，且室內區域可能相當狹窄且通風不良。

但是全球最大的遊輪行業貿易協會國際遊輪協會CLIA認為CDC的警告令人困惑，且對其決定表示不認同。因為遊輪不是唯一一個有新冠疫情傳播危險的地方。任何類型的人群聚集都可能有問題，沒必要只針對遊輪。

不少遊輪公司最近已開始通知今年要出發的客人暫停付款。旅行社業者許承武表示，很多報名了5月去阿拉斯加或者北歐的客人，最近收到遊輪公司的通知，暫時不要支付原本每月要支付的一部分遊輪費用。遊輪公司表示要看疫情發展情況，如果不好轉，只能退款。如果緩解就繼續進行。

他說，從報名紀錄來看很多船都滿了，只有少數內艙，遊輪公司在預定2023年行程，2023年比2022年報名情況好，很多船都已滿。通常遊輪都是提前半年或一年預定，大家對未來形式還是很樂觀。

不少做遊輪業務的華人旅行社早已選擇「躺平」。一方面是網絡透明化，讓華人遊輪業者缺乏利潤空間，一方面是疫情衝擊。業者Allen汪表示，現在做遊輪生意浪費時間精力和財力，定了又退，來回折騰，費時費力，折騰不起，也不值得，現在公司沒有這個條件來做這些。其他幾家華人做遊輪的都在休息，估計要等時機成熟的時候，才能考慮繼續做遊輪生意。

許承武本身已坐過十多次遊輪，他提前九個月預定了今年6月22日去冰島和英倫三島的遊輪。他說，洛杉磯到哥本哈根往返機票是800元，遊輪外艙每個人是3600元，他覺得這個價格還不錯。坐遊輪要提前半年以上預定才能有好價格，現在因為工資和防疫成本上漲，遊輪公司價格至少上漲30%。之前去南美走巴拿馬運河到佛羅里達16天遊輪的內艙價格是1500元到1600元，現在是2200元左右。

他說，他不擔心遊輪安全問題，因為遊輪對上船遊客管理很嚴格，基本仿照航空公司政策，要出示疫苗紀錄和核酸檢測，遊客染疫多數是下船再上船才發現的，不是最初登船發現。因為一路會停數個停靠點，誰也無法控制遊客下船後和當地人的接觸。