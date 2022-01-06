22、23日世報嘉年華 元極舞、太極功夫扇精采上演

太極功夫扇通過揮舞的扇子和太極功夫，將中國武術與歌曲旋律巧妙結合。（聞淑貞提供）

世界日報喜迎虎歲嘉年華於1月22（周六）和23日（周日）在羅蘭岡 四季廣場（Seasonal Place）演出，美國元極舞協會羅蘭岡分隊屆時將表演元極舞、太極功夫扇等精采節目，希望在新的一年，激起人們積極向上的奮發精神。

元極舞《吉祥如意》，寓意新的一年在美華人吉祥如意、幸福平安。（聞淑貞提供）

美國元極舞協會羅蘭岡分隊此次將由劉惠霞老師帶隊演出兩個節目，其中元極舞的表演節目名為《吉祥如意》，寓意新的一年在美華人 吉祥如意、幸福平安。

元極舞系列作品共有20多集，《吉祥如意》是其中第十集，將展現天地自然變化，與人們內心世界的情感變化，呈現兩者相呼應的祥和美好畫卷。其音樂、歌詞意境高雅，內涵豐富，在描繪大自然美麗的同時，喚起人們感恩祖德之心，繼承發展優秀的民族文化，激起人們積極向上的奮發精神。

美國元極舞協會於1994年創會，羅蘭岡分隊公關主任聞淑貞表示，元極舞經舞蹈家、武術家、醫學家和氣功家共同研究，並運用中國古傳元極功法，配合音樂節奏而創編，將練功、娛樂、健身 、治病巧妙結合在一起，成為一種特殊的舞蹈。

聞淑貞說，元極舞動作舒緩，大氣灑脫，老少皆宜，長期練習，不光可以強身健體，而且可以陶冶性情，提高道德修養。希望元極舞系列作品能伴隨社會大眾，度過健康幸福的人生，讓人們以更飽滿的熱情，充沛的精力和體力，為社會安定貢獻力量。

太極功夫扇將是這個團隊帶來的另外一個表演項目，通過揮舞的扇子和傳統的太極功夫，將中國武術與歌曲旋律巧妙結合，定讓觀眾大飽眼福。