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通膨、供應鏈仍緊 萬物皆漲省錢有道

記者李怡／綜合報導
由於供應鏈和勞動力問題的加重難以解決，2022年生活必需品會全面漲價。（記者李怡／攝影）
由於供應鏈和勞動力問題的加重難以解決，2022年生活必需品會全面漲價。（記者李怡／攝影）

2022年甫開春，因Omicron變種病毒迅速傳播，大家的新年計畫被迫改變，多個航空公司航班被迫取消等，眾多意外情況發生，讓新的一年看起來依舊撲朔迷離，帶給人們很多不確定性。相較於那些不確定性，讓人較為確定的是，隨著通貨膨脹以及供應鏈問題持續未減緩，居民生活必需的消費品價格將全面上漲。

除了大宗的房子、車子、家具外，日常消耗的天然氣、電費、雜貨，甚至每日穿的衣服、吃的餅乾以及醫療等必需品都將全面漲價。讓我們來一一檢視新的一年有哪些物品將上漲，又將如何應對。

一、住房

對很多居民來說，即使房貸利率創下歷史新低，但買房仍是疫情期間最大的挑戰之一。不幸的是，根據CoreLogic副首席經濟學家赫普（Selma Hepp）表示，由於全國所有城市的房價持續上漲，2022年可能又再創新高。專家提醒，較高的貸款利率可能有助於抑制居民買房需求，至少可讓房價增長激烈度降低，減少競標戰，並讓更多的購屋者容易入市。隨著租金價格不斷上漲，新的一年依然是購買房屋的好時機。

不僅雞蛋、肉類和牛奶等主食變得越來越貴，零食的價格在2022年也會上調7%。（記...
不僅雞蛋、肉類和牛奶等主食變得越來越貴，零食的價格在2022年也會上調7%。（記者李怡／攝影）

二、食物

不僅是雞蛋、肉類和牛奶等主食變得愈來愈貴，由於供應鏈和勞動力問題加重，且難以解決，可口可樂、百事可樂也宣布漲價，奧利奧餅乾、麗茲餅乾售價也將在今年上漲7%。對於食物價格的上漲，每個人都難逃被影響。專家建議，可多留心食物每周的銷售和庫存量，注意購買時間，雖然找優惠券購物已過時，但許多商店仍有優惠活動或會員折扣，多留心就可以省錢。另外有些信用卡針對雜貨有特別獎勵，也能幫助每周節約一些開支。

三、服裝

根據「時尚商業」（Business of Fashion）報告指出，預計今年服裝銷售將全面復甦，許多購物者希望更新疫情期間的衣櫥，但供應鏈壓力仍推動零售價格平均上漲3.2%。麥肯錫和時尚業高層預計，2022年服裝價格將上漲10%或更多。專家表示，在購買任何新衣服前，可以想辦法將舊衣物處理變現。例如，可以透過Tradesy、Poshmark 和thredUP等網站上網寄售。

四、暖氣費

根據美國能源訊息署的「2021年冬季燃料展望」報告指出，預計近一半使用天然氣暖氣的家庭，平均花費比去年冬天多30%。報告指出，丙烷用戶的支出將增加54%，預計電力用戶的支出將增加6%。專家提示，可重新進行家庭能源的重新分配和審查，比如多用些電力，即時檢查能源設備並修復，避免潛在的能源洩漏，再加上檢視窗戶的密封性。在某些州，公用事業公司可能免費提供這項服務。

五、汽油

過去一年汽油價格飆升58.1%，隨著批發價格上調，油價預估今年還會持續上漲。

2021年新車價格創歷史新高，二手車和卡車價格同比上漲31.4%。（記者李怡／攝...
2021年新車價格創歷史新高，二手車和卡車價格同比上漲31.4%。（記者李怡／攝影）

六、汽車

2021年新車價格創歷史新高，二手車和卡車價格年漲31.4%。專家提示，因價格上漲，意味著經銷商願意花更多錢購買二手車來銷售，民眾可以「舊車換新車」或以低於市場價格的租賃價格，獲得更多優惠。

七、電腦、電子產品

電腦、電視和視頻遊戲機，都受到晶片持續短缺的嚴重打擊，很多電子產品即便消費者願意花高價來買，依然供不應求。

八、家具

疫情居家辦公，使得大多數人都有裝修需求，即使是小的裝修也不便宜。根據聯合國貿易和發展會議的數據，由於集裝箱運費上漲，未來一年家具價格可能上漲10%以上，更不用說房屋重大裝修改造的建築用品價格了。

九、醫療

早在疫情流行前，支付醫療費用就是一項重大的經濟支出。根據顧問公司Milliman發布的醫療指數，現在醫療費用比2020年上漲了8.4%，使得許多美國人無法負擔醫療費用。專家提醒，不要因為費用而耽誤去看醫生，可以幫助降低成本的一種方法是，使用稅收優惠帳戶支付醫療費用，特別是健康儲蓄賬戶或靈活支出帳戶。

疫情 醫療費 供應鏈

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