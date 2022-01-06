11歲中美混血女演員 電影Harper獲佳評

洛杉磯中美混血女演員Kayla Bohan（凱拉·珀漢）和自己主演的美國獨立電影「Harper」海報合影。（凱拉·珀漢提供）

由洛杉磯中美混血女演員Kayla Bohan（凱拉·珀漢）主演的美國獨立電影 「Harper」日前在南加 的部分院線首映圓滿成功，到場的主流媒體對「Harper」電影讚譽有加， 並稱珀漢的表演「真摯純淨，具有震撼人心的力量」。

「Harper」首映圓滿成功，主創團隊再次相聚十分激動，同時開心「Harper」能夠角逐94屆奧斯卡 最佳國際影片，期待奧斯卡評委能對電影給予評價和提出寶貴意見。凱拉表示，她期待精采和成功，也期待成為最獨特的自己。

電影首映後不少主流媒體好評，有報導稱「很難想像這是一個11歲女孩表演能達到的高度」。「Harper」電影講述了一個11歲女孩突然失去單親父親，被迫與酗酒的阿姨同住在破舊的家庭農場。這是個令人心碎的故事，只是當出生時就拋棄她的富有母親再次出現，以她自私理由要求她時，女孩的心被撕裂了。

珀漢七歲以童星出道，她比同齡人更加成熟，為拍出電影中鄉村生活感和顛沛流離之苦，凱拉在開拍前四個月花了大量時間深入鄉下實踐，體驗主人公哈珀的生活。

凱拉在電影中還奉獻三首，她自己作詞作曲並演唱的原創歌曲，兼顧演員和歌手兩重身分。