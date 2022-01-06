柑縣台灣同鄉會 元旦健行迎曙光

橙縣文教中心主任蔣翼鵬夫婦(拿國旗者)與僑胞在尼格爾湖邊合影。(橙僑中心)

柑縣台灣同鄉會於1月2日在拉古納尼格爾湖公園（Laguna Niguel Regional Park），舉辦「111年元旦健行–跨越疫情‧迎向曙光」活動，享受湖山大自然美景。

當天有60多位僑民參加慶祝中華民國111年元旦尼格爾湖邊健行，橙縣 華僑文教服務中心主任蔣翼鵬夫婦、僑務促進委員暨柑縣台灣同鄉會會長黃而明、僑務諮詢委員暨行政院政務顧問林榮松、橙縣獅子會前會長黃淑芳、柑縣台灣同鄉會前會長王漢平等參加。蔣翼鵬與台灣鄉親一起健行，並向鄉親們祝賀新年快樂。

鄉親一大早在停車場集合後由黃而明會長帶隊，沿著尼格爾湖邊長三哩的泥土路健行，公園裡覆蓋著梧桐樹、桉樹、液態琥珀、松樹及美麗的蘆葦環繞著水域，經過隧道、溪流、木橋，看到土撥鼠、松鼠以及湖裡的水鴨、加拿大鵝 和其他野生動物，大家在大自然中步行、探索，並欣賞湖山美色；主辦單位在中午準備了台式便當，讓鄉親們品嘗懷念的美食。

行政院政務顧問暨大洛杉磯 台灣會館執行長林榮松，向大家說明大洛杉磯台灣會館計畫籌款2100萬元重新打造會館，將台灣精神永恆傳承給下一代，但目前尚缺200萬元，誠摯的歡迎鄉親出錢出力貢獻一份心意，讓重建計畫能在今年底順利進行。