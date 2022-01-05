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保守派脫口秀主持人艾德勒 宣布不選加州州長

【洛杉磯訊】
保守派脫口秀主持人艾德勒 （前）表示，他不會參選加州州長。（FOX news）
保守派脫口秀主持人艾德勒 （前）表示，他不會參選加州州長。（FOX news）

保守派脫口秀主持人艾德勒 （Larry Elder）4日表示，2022年他不會參加加州州長競選，但同時宣布成立美國長老政治行動委員會，全力以赴幫助共和黨贏得地方選戰。

艾德勒2021年參加罷免紐森州長競選，並且成爲共和黨在罷免競選中的主要候選人。但紐森在該場罷免選舉中以大約60%的支持率獲得留任。罷免案未能通過，兩黨所有候選人都未派上用場。

艾德勒4日在表示，他不會參加2022年加州州長選戰，同時宣布成立美國長老政治行動委員會(The Elder for America political action committee），幫助共和黨聯盟和共和黨地方選舉。

他在當天的一份公開聲明中表示，參加州長競選是因為想有所作為。雖然不知道未來自己能夠在政治上走多遠，但去年參選的經驗證明，他的競選活動能夠在很短的時間内吸引數百萬選票，證明自己的理念能引起很多美國民眾的共鳴，這種能力應該很好地整合和利用。

根據4日公布的資料，新成立的美國長老政治行動委員會（PAC）將參與選舉公共教育運動，推展地方層面公共政策的影響力，直接與選民聯繫，幫助共和黨候選人籌款，爭取贏得眾議院和參議院的關鍵席位。

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