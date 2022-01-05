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勁球6.1億頭獎 華人組發財團碰運氣

記者張宏／洛杉磯報導
在東區一家書局裡，聚集著買彩券的華人。（惠康書局提供）
在東區一家書局裡，聚集著買彩券的華人。（惠康書局提供）

勁球獎金破6億了！將在5日開獎的勁球（PowerBall）因近日接連無人獲得頭獎，導致獎金一路累計到6億1000萬元。該獎金是彩券史上第九大頭獎。華人彩券迷自然趨之若鶩，期待新年好彩頭。

在東區一家書局裡，聚集著買彩券的華人。一名員工表示，每次大獎買的人就很多，上周獎金有5億多的時候，銷售額就比平時好20%到30%，預計5日開獎買的人更多。華人通常是10元起，到幾十元幾百元不等。還有人組成發財團，大家一起碰運氣。也有人把彩券當作紅包利是送禮，大家都希望新年能有新氣象。不過最近因為疫情嚴重，出門的頻次減少，多數人是一次買好幾種。

獎金過6億讓不少華人動心。張先生以前去外州旅行，走哪裡都會買彩券。他說，這是擴大範圍圈，不過現在因為疫情不能像以前到處走，就改成買菜的時候順便買幾張碰碰手氣。現在獎金那麼多，他打算和朋友一起買100元的，擴大分母，也擴大中獎機率。現在100元能買的東西都縮水了，只有彩券沒漲價，獎金還更多。

值得一提的是，兆彩（mega millions）的大獎獎金也達到2億5300萬元，將於4日晚上開獎。

華人 疫情 勁球

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