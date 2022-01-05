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河濱過去一周 感染數雙倍增加

河濱訊
過去一周，河濱縣新冠肺炎感染人數呈雙倍增加。（聖安東尼奧醫院）
過去一周，河濱縣新冠肺炎感染人數呈雙倍增加。（聖安東尼奧醫院）

南加近期由新冠變種病毒Omicron導致的感染病例急遽增加，內陸河濱縣也不能倖免。據縣公共衛生局統計，過去一周，當地新增感染逾1萬1600例，是先前同期感染數的近兩倍。

據統計，過去一周，河濱縣新冠肺炎感染數達到1萬1639例，而先前一周是5981例，而稍早一周是3741例。

自河濱縣新冠疫情爆發以來，至今累計感染病例超過40萬例。感染入院患者數也急劇增加，截至1月2日，至595例，四天內增加了163例。新年後一天內就增加50例。

縣公衛局表示，河濱縣目前感染入院患者數，尚未達到2021年夏季新冠變種病毒Delta傳播高峰期的入院患者數，當時在9月1日該數字是675例，且縣域居民當前需入院治療的患者數仍維持低於2021年1月峰值1671例。據稱，在加州於2021年6月15日，重新開放前幾天，河濱縣醫院僅有27名感染患者。

截至目前，河濱縣累計感染數40萬4603例，累計死亡5589例。全縣範圍內施打疫苗326萬1408例，至少接種一劑疫苗的居民有逾152萬4500人，完全接種疫苗的居民超過136萬4400人。現在當地醫院有確診感染患者595例，疑似病患30例，加護病房重症患者101例。

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