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世報嘉年華／何念丹畫虎 四季廣場展出

記者楊青／洛杉磯報導
何念丹的老虎畫作將在世界日報的喜迎虎歲嘉年華上展出。（何念丹提供）
何念丹的老虎畫作將在世界日報的喜迎虎歲嘉年華上展出。（何念丹提供）

虎虎生風迎虎年。世界日報喜迎虎歲嘉年華將請出洛杉磯「虎王」畫家何念丹，1月22和23日在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place），現場展出老虎畫作和101隻梅花鹿彩墨長卷「鹿苑長春」，象徵新年四喜的竹蘭梅菊也將現場水墨演示和講解，帶給民眾喜慶又文化的新春祝福。

何念丹高中二年級開始跟隨杜作丹老師畫畫，從最開始的花卉四君子到畫老鷹，後來專攻老虎和鯉魚，到近年畫馬和熊貓，40年摸索和創作不斷。近年創作的熊貓圖，被中國四川大熊貓博物館收藏。他筆下的老虎更是千姿百態，栩栩如生。在本次嘉年華中，他將展出四幅最新創作的老虎畫作，有雪地中的臥虎，有山林中的獨行虎，有相伴遊戲的母子虎。2022世界日報虎年嘉年華兩天，何念丹將在現場與洛杉磯民眾和藝術愛好者分享畫虎創作心得。

何念丹的老虎畫作將在世界日報的喜迎虎歲嘉年華上展出。（何念丹提供）
何念丹的老虎畫作將在世界日報的喜迎虎歲嘉年華上展出。（何念丹提供）

何念丹表示，老虎在傳統東方文化中有帶財和保護平安的寓意。趙光明的五路財神就有老虎相伴，周天子時代皇宮的大門上都畫上老虎，中國民間有「畫虎於門，鬼不敢入」的典故，直到今天，日本京都皇宮的牆壁上也有老虎畫。

除善畫虎，何念丹筆下的花鳥魚蟲也別有洞天。他在疫情期間潛心創作的長17米、寬14寸的101隻梅花鹿彩墨長卷「鹿苑長春」，計畫在嘉年華會上現場展出。長卷以日本奈良鹿苑中的梅花鹿作爲原型創作，寄託對新年和平與吉祥的祝福。

洛杉磯 世界日報 日本

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