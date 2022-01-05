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400死、1400重傷…LA槍枝暴力寫15年新高

編譯組／綜合報導 
AR-15攻擊型步槍。（美聯社）
AR-15攻擊型步槍。（美聯社）

洛杉磯地區2021年的槍枝死傷人數刷新2007年以來的紀錄：截至12月29日已有392死，超過1400人受傷。洛杉磯地區自2019年以來，因為槍傷死亡的人已經增加了超過50%，但對比美國其他地區，洛杉磯還不算是最糟。

洛杉磯時報訪問一名槍擊受害者，當年才17歲的高三生萊諾斯（Sean Reynolds），他原本只是想把手邊的PlayStation變現，好存錢上大學，但在找好買家並與對方在Watts碰面後，事情卻急轉直下。對方來了兩個人，其中一人不知為何掏槍射傷了他，另一人還要槍手再補上一槍，「好送我上路」，萊諾斯事後回憶。

萊諾斯說，「我驚呆了，怎會變成這樣」。後來，靠著媽媽的幫助，萊諾斯治癒槍傷，並且成為成績優異的畢業生，錄取賓州州立大學（Penn State University）希望主修法律。萊諾斯說，槍傷只是他人生中的小插曲，其他的都是正面回憶。

但對其他沒那麼幸運的人來說，事態可能就完全不同。巴斯克（Tina Basquez）在聖彼渚（San Pedro）住了13年，但現在她得換間房子住，因為她的兒子被槍傷、半身不遂，只能住在不用爬樓梯的一樓。而且受害的不只她兒子，這群歹徒已經傷害了許多人，背後老大渾號「死神」。

巴斯克說，兒子被槍傷後送往醫院，但她卻因為疫情不得進入，只能在停車場等，根本不知兒子生死，直到一名醫護出來跟她說，才知道兒子逃過死劫，但代價是半身癱瘓。巴斯克最後除了以GoFundMe募款為兒子籌措醫療費用，還得尋覓新家，並添購必要醫療設備，才能讓兒子繼續生活。

住在Mid-Wilshire的雷柯維奇（Lindsay Ratkovich）說的則是另一種故事。她過往經常去探望當地的70歲遊民Eva Fekete與她的同伴，其他鄰人也常去探望兩位和善的老人。

但某一天老嫗卻打電話給雷科維奇，說有人搶了她所有的錢，她不知道為何槍殺了歹徒，最後遭到逮捕，並以謀殺起訴。雷柯維奇與鄰人都相信老嫗是出於正當防衛，但是還得一樣上法庭，這讓她們對洛杉磯徹底失望，直稱這些政客太不負責。

洛時指出，槍擊案的受害者，拉美與非裔的年輕男子還是不成比例地高。而且案件通常與幫派有關，連帶的受害者也往往被鄰里認為跟黑道有關。類似正要念大學的萊諾斯就被懷疑過，因為他是黑人，但是不僅校長為他擔保，連醫護、警察都願意幫他的清白背書。

事實上，洛杉磯縣的凶殺案確實越來越多，而且各地都有。2021年的最新數據，Watts與Florence-Firestone各有超過20起凶殺，Compton與Long Beach各有超過30起凶案。Hollywood 2021年前11個月也有10起，去年同期4起；Hyde Park有13起，去年4起，El Sereno由3起增為8起，Mid-Wilshire與Echo Park的案件也增加。

不僅僅是受害人自己得走出傷痛，周邊的家人、鄰居，甚至經歷過事件的店家、醫院，都需要走出傷痛。洛杉磯縣立－南加大醫學中心（Los Angeles County-USC Medical Center）的創傷科主任稻葉（Kenji Inaba）說，他們2021年才到8月就收治了381名傷患，已經高過2019年整年的296人。他說，就算全年的人數還未公布，但計算到9月，也比2020年一整年還多，。

不只是傷患受創，連目睹一切經過的醫護都同受衝擊。稻葉說，他們得找出到底傷在哪裡，止住出血，然後分辨那些器官已經壞死，那些還有用，然後把它們一塊塊兜回原形，「這些都要手腳非常俐落才能辦到」。但是人救活了，接下來的人生就得自己面對了，這也是多數逃過死劫者的難題。

洛杉磯 槍擊 南加大

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