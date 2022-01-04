獲任聯邦官員 卜君毅退出49選區加州眾議員選戰

聖蓋博市議員卜君毅退出49選區加州眾議員選戰。他12月28日宣布被總統拜登任命為聯邦都市發展部第九區(美西)負責人。（聖蓋博市府官網）

加州 眾議會第49選區特別選舉候選人，在新年前夕塵埃落定，洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）和洛杉磯縣警局退休警官布林克（Burton Brink）將分別代表民主黨 和共和黨，參加2月15日初選。但原先也為這場華人關注選舉競選大半年的聖蓋博華人市議員卜君毅（Jason Pu），在同一個時間點獲得總統任命出任聯邦官員。

卜君毅12月28日在其臉書上宣布，被總統拜登任命為聯邦都市發展部第九區行政長（Regional Administrator），主管加州、內華達州、亞歷桑那州、夏威夷州業務。其競選網站在當天晚些時候撤銷，但他的臉書上並未宣布和解釋為何退出選舉。本報近日多次試圖聯絡卜君毅，但都未獲回覆。

政治觀察人士認為，聖蓋博谷地區原有幾位華裔民主黨中生代有意投入選舉，經過黨內協調，最終方樹強一人參選，應為民主黨為確保穩獲前眾議員 周本立（Ed Chau）留下席位的策略。

共和黨方面，也只有布林克一人參選，他是洛縣警局退休警佐、警局犯罪倖存者委員會專員，曾經在2018年和2020年兩度參加眾議會第49選區選舉挑戰時任眾議員周本立，雖兩度失利，但也積累了人脈和經驗。