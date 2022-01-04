我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

獲任聯邦官員 卜君毅退出49選區加州眾議員選戰

本報記者／聖蓋博市報導
聖蓋博市議員卜君毅退出49選區加州眾議員選戰。他12月28日宣布被總統拜登任命為聯邦都市發展部第九區(美西)負責人。（聖蓋博市府官網）
聖蓋博市議員卜君毅退出49選區加州眾議員選戰。他12月28日宣布被總統拜登任命為聯邦都市發展部第九區(美西)負責人。（聖蓋博市府官網）

加州眾議會第49選區特別選舉候選人，在新年前夕塵埃落定，洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）和洛杉磯縣警局退休警官布林克（Burton Brink）將分別代表民主黨和共和黨，參加2月15日初選。但原先也為這場華人關注選舉競選大半年的聖蓋博華人市議員卜君毅（Jason Pu），在同一個時間點獲得總統任命出任聯邦官員。

卜君毅12月28日在其臉書上宣布，被總統拜登任命為聯邦都市發展部第九區行政長（Regional Administrator），主管加州、內華達州、亞歷桑那州、夏威夷州業務。其競選網站在當天晚些時候撤銷，但他的臉書上並未宣布和解釋為何退出選舉。本報近日多次試圖聯絡卜君毅，但都未獲回覆。

政治觀察人士認為，聖蓋博谷地區原有幾位華裔民主黨中生代有意投入選舉，經過黨內協調，最終方樹強一人參選，應為民主黨為確保穩獲前眾議員周本立（Ed Chau）留下席位的策略。

共和黨方面，也只有布林克一人參選，他是洛縣警局退休警佐、警局犯罪倖存者委員會專員，曾經在2018年和2020年兩度參加眾議會第49選區選舉挑戰時任眾議員周本立，雖兩度失利，但也積累了人脈和經驗。

民主黨 加州 眾議員

上一則

男子搶劫南加Trader Joe's超市21家分店 遭聯邦重判21年

下一則

駐洛經文處退席風波有內情 持續發酵

延伸閱讀

洛城新語／為何是方樹強取代周本立？

洛城新語／為何是方樹強取代周本立？
加州眾議會49區補選 方樹強對決布林克

加州眾議會49區補選 方樹強對決布林克
加州眾議會49選區補選 方樹強VS.布林克

加州眾議會49選區補選 方樹強VS.布林克
周本立就任高院法官 49區眾議員補選2月15日初選

周本立就任高院法官 49區眾議員補選2月15日初選
周本立就任洛杉磯高院法官 新職負責刑事案件

周本立就任洛杉磯高院法官 新職負責刑事案件
周本立宣誓就任洛杉磯高等法院法官

周本立宣誓就任洛杉磯高等法院法官

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

子彈穿過試衣間14歲少女枉死 視頻公布

2021-12-28 14:13

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高