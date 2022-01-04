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河濱物流中心 環保糾紛和解

河濱訊
莫瑞諾谷市世界物流中心開發商，近日與環保人士就環保訴訟達成和解。（市府提供）
莫瑞諾谷市世界物流中心開發商，近日與環保人士就環保訴訟達成和解。（市府提供）

南加內陸莫瑞諾谷市（Moreno Valley)世界物流中心開發案，由於對周邊生態可能產生負面影響，遭到多個環保組織抵制並提告。近日開發商與原告和解，將保留逾2700英畝生態保留地，提供野生動物生存空間。

和解協議中有關生態保留地，將有2073英畝屬於莫瑞諾谷南部聖哈辛多野生動物區，還有原屬於雷德蘭市664英畝的荒地，也會納入區域瀕危物種保護系統，總計2737英畝。除了一小部分位於世界物流中心計畫內，大部分面積都在附近。

該項目與環保組織糾紛起自2020年，由聖哈辛多野生動物區前經理Tom Paulek對獲批物流計畫發起法律挑戰，他同時兼任當地一個環保組織主席。這起訴訟將項目受益方即開發商Highland Fairview列為被告。Tom Paulek表示，基於加州環境保護法提起訴訟，因為項目會傷害周邊野生動植物，而開發商並未設法解決這些問題。

和解協議達成後，作為原告的Tom Paulek指出，協議具有里程碑意義，對周邊生態環境產生巨大影響。

開發商Highland Fairview在聲明中表示，和解協議產生結果，強化了當地生態環境可持續發展。法庭紀錄顯示，河濱縣高等法院已經取消了這項訴訟。

據報導，這次雙方達成和解的協議之前，開發商與另一環保組織，在另一起就物流中心項目訴訟案中達成賠付4700萬元和解協議。

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