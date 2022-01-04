男子搶劫南加Trader Joe's超市21家分店 遭聯邦重判21年

男子約翰遜3日因搶劫南加州21家連鎖超市Trader Joe's，被聯邦判刑21年。（美聯社）

洛杉磯縣杭庭頓公園市44歲男子約翰遜（Gregory Johnson），3日因在南加州 21家Trader Joe's 連鎖超市進行或企圖進行武裝搶劫，遭聯邦法院判處21年徒刑。不同於加州州法對搶劫罪的量刑，聯邦搶劫罪的刑期比加州重很多，而且在聯邦監獄服刑，也不適用加州許多對重刑犯的減刑規定。

美聯社報導，根據聯邦加州中區檢察長官辦公室新聞稿，約翰遜在2020年8月28日至12月4日，為期三個月犯罪狂潮期間，使用半自動手槍恐嚇Trader Joe's員工和顧客。

這些店分別位於鷹石（Eagle Rock）、休曼橡林（Sherman Oaks）、查斯伍（Chatsworth）、格蘭岱（Glendale）、巴沙迪那、蒙羅維亞、聖迪瑪斯、庫爾富、曼哈頓灘、派洛斯福德斯牧場、喜瑞都、布瑞亞 公園、聖塔安那、阿拉古山（Agoura Hills）、托斯汀（Tustin）和爾灣等。

今年5月，他承認一項通過搶劫干擾商業的罪名，與一項揮舞槍支等罪名。他還試圖搶劫位於西米谷（Simi Valley）和柯洛那的Trader Joe's。此外，在搶劫派洛斯福德斯牧場和布瑞亞商店後，過了幾周又回同一地點再搶 一次。

2020年12月4日，約翰遜和他20歲兒子Gregory Eric Johnson，在目擊者提供車輛等訊息下被捕。執法人員在其車上，查獲約翰遜的槍和其他物品等。

檢察官在司法部量刑備忘錄上說，「約翰遜犯罪行為和暴力性質，怎麼強調都不為過，他反覆揮舞和使用槍支，商家員工和顧客感到恐懼，受到長久影響。他有嚴重和暴力的犯罪歷史，包括2000年因搶劫Trader Joe's商店遭判武裝搶劫案，被判12年刑期。

他的兒子Gregory Eric於2021年12月，因參與父親的犯罪遭判處兩年刑期。他在2021年3月對兩項指控認罪，包括2020年12月搶劫查斯伍和奇諾岡的Trader Joe's。

這起連環搶案，由聯邦調查局、洛縣警局、聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）調查偵破。