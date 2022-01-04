宋永毅新書：從政治心理、文化基因闡釋文革

宋永毅出版專著《毛澤東與文化大革命：政治心理和文化基因的新闡釋》。（宋永毅提供）

洛杉磯 州立大學（CSULA）榮退教授、中國文化大革命研究學者宋永毅的新專著《毛澤東與文化大革命：政治心理和文化基因的新闡釋》，10月由台灣聯經出版有限公司出版，全書共九章35萬字，列入該出版社著名的《聯經學術叢書》。

台灣中國研究專家、中研院院士和台大講座教授陳永發為該書作序指出： 「最近中國大陸蒙昩主義再次當道，杯葛對文革歷史的研究和出版，不願人民知道和瞭解文革真相。」毛澤東發動文革，不能防止他建立的單一公有經濟體制被修正與變色，反而帶來十年的巨大國家災難和歷史倒退。「永毅此一力作，為文革歷史作了令人佩服的見證。」

宋永毅介紹，這本文革專著《毛澤東和文化大革命：政治心理和文化基因的新闡釋》寫了十多年，出版之時正是中國國内文革思想返潮之際，希望透過此書的出版，幫助海內外讀者對文化革命有更深刻的認識，更有特殊的現實意義。

他認為，不同於以往的研究著作，該書對文革的領袖人物毛澤東及其追隨者（林彪、江青、周恩來、康生、張春橋等人）的非理性的精神活動，進行系統探索，涉及到私人情慾、變態人格、政治幻想、精神病歷等等深層心靈歷程。

該書的分析展示：所有這些非理性和無意識的精神活動，都在一定程度上造成或改變了文革的歷史。另一特點追溯和比較文革中重要人物的政治行為、特殊的歷史現象，和中國數千年來的皇權體制的「剪不斷、理還亂」的無意識積澱式的關聯。最後，該書還對文革中浮現的一些特殊的歷史現象，比如集體大屠殺、夫人參政、異端思潮和政治異議者的興起，做了橫截面式分析。

北美中國文革研究學者宋永毅演講。（宋永毅提供）

著名文革研究專家徐友漁教授也為該書寫序指出，宋永毅教授的這部力作，在眾多的論述中另闢蹊徑，為深入理解和充分闡釋文化大革命，提供了極為新穎和富有啓發性的視角。書中運用對於個人心理和文化基因的分析，來剖析和闡釋文革中的其他重要人物和重大事件，新的方法和視角使得妙論迭出、目不暇給。

河濱加州大學 （UC River）教授林培瑞（Perry Link）則指出，切入文化基因層面是一個嶄新的理解和闡釋文化大革命的新角度。宋永毅的研究史料紮實、論述嚴謹，對希望全面深刻瞭解文革的讀者，此書是必備之佳作。