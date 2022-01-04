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全美GDP最高50縣 洛杉磯高達6590億元居冠

編譯組／綜合報導
南加州的洛杉磯縣，是全美規模最龐大的經濟生產總值縣。圖為洛杉磯港。(視頻截圖)
南加州的洛杉磯縣，是全美規模最龐大的經濟生產總值縣。圖為洛杉磯港。(視頻截圖)

雖然面臨新冠疫情嚴峻挑戰，加州經濟仍表現強勁。全國經濟生產總值最高的50個縣，加州就占其中11個。而全美規模最龐大的經濟生產總值縣，就是南加州的洛杉磯縣。即使2020年因為新冠疫情，洛杉磯縣經濟萎縮了6.3%，但經濟生產總值仍高達6590億元，於全國3000個縣轄區中，名列首位。第二名為紐約。

有1000萬人口的洛杉磯縣，如果是一個州，其經濟規模在全美50州中高居第七位，位於賓州與俄亥俄州之間。

南加州其他排名進入全國50大經濟體的縣，還有第九名的的橙縣 （Orange County)、第十名的聖地牙哥縣、第39名的聖伯納汀諾 (San Bernadino)、以及第44名的河濱縣 (Riverside)。

北加灣區表現也非常亮麗，聖他克拉拉縣、舊金山縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣，以及康曲柯士達均列入全國經濟生產總值最高的50縣內。此外，沙加緬度縣是第41名。

在灣區，經濟生產總值最高的縣，為矽谷心臟地區聖他克拉拉縣，2020年生產總值為3400億元，高居全國第五位。值得注意的是，即使處於新冠危機中，聖縣2020年生產總值仍成長4.4%。如把聖縣當為一個州來看，其經濟體為全美各州第17名，介於科羅拉多州與印第安納州之間。如將聖他克拉拉縣當為一個國家，則居於全球第37名，介於香港與新加坡之間。

舊金山縣2020年經濟萎縮了0.8%，然整體生產總值仍高達1750億元，高居全國各縣第11名，如以州來看，則為全國第30名，居於肯達基州與猶他州之間，如以國家計算，舊金山縣的經濟為全球第53位，居於希臘與哈薩克斯坦之間，如以公司收入來看，則為全國第13大公司，居於微軟與AT&T之間。

聖馬刁縣2020年經濟生產總值萎縮1.1%，仍以1240億元高居全國各縣第15位。如以州來計算，為全國第34大經濟州，居於內華達州與哥倫比亞特區之間。如以國家來看，為全球第59大經濟體，居於卡達 (Qatar) 與摩洛哥之間。如以公司規模來看，聖馬刁縣經濟為全國第24位，居於通用汽車與摩根大通銀行 (JPMorgan Chase)之間。

阿拉米達縣的經濟生產緊接於聖馬刁之後，高居全國各縣第16位。阿拉米達縣經濟生產於2020年萎縮3.5%，總值高達1220億元，如以州來計算，阿拉米達縣為全國第35名，居於哥倫比亞特區與內布拉斯加州之間，如以全球各國經濟力來看，阿拉米達縣為全球第59大，居於卡塔爾與摩洛哥之間。

康曲柯士達2020年經濟生產總值以767億元高居全國各縣第46位。如以州計算，康縣經濟居於新墨西哥州與新罕普夏州 (New Hampshire) 之間，名列第39，即使以全球各國經濟體而言，康曲柯士達現排名第71居於瓜地馬拉與盧森堡之間。

內布拉斯加州 舊金山 洛杉磯

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