洛城新語／為何是方樹強取代周本立？

加州 第49選區州眾議員周本立(Ed Chau)辭職後的特別選舉，訂2月15日舉行，目前確定只有兩人參選，一位是民主黨 籍方樹強(Mike Fong)，另一位是共和黨籍布林克(Burton Brink)。半年多前就公開競選的民主黨籍聖蓋博市議員卜君毅(Jason Pu)，則莫名其妙退選，並未公開宣布原因。

然而方樹強代表民主黨出線，必須先回答幾項關鍵問題的立場，否則很多華裔 選民這一票可能投不下去！

第49選區是加州華人最集中的選區，包括阿罕布拉、蒙特特公園、聖蓋博、亞凱迪亞、聖瑪利諾、天普市、羅斯密、艾爾蒙地等城市，過去除了周本立與林元清兩位華裔，代表兩黨對決那一年之外，長久以來民主黨都拿下近七成選票獲勝，該區眾議員一路從趙美心(Judy Chu)、伍國慶(Mike Eng)，承傳到周本立，此次趙伍周三人都為方樹強背書，一群本地黨內民選官員也支持。

關鍵在於，方樹強屬於民主黨內的進步派(Progressive Democrat)，比一般自由派更傾向左派路線。而在部分選民眼中，進步派正是最近十年來加州的「亂源」所在。方樹強在其競選網站上明確表示，他會為進步派政策而奮戰(has fought for progressive policies )，引起選民疑慮。對於49選區華裔而言，進步派引起爭議的政策，主要在教育與治安兩大方面。

首先，自從加州選民在1996年通過209號提案後，民主黨尤其進步派人士，多年來一直不斷試圖翻案，想要使大學入學錄取，以族裔和血統作為考慮條件之一。他們從2012年起陸續發動SCA-5提案、AB1726法案、ACA-5提案、第16號提案，許多華人對此強烈反感。尤其2014年全加州亞裔大團結，近8萬人連署並在各地發動示威，逼得民主黨暫時撤下SCA-5，但卻在2020年以第16號提案借屍還魂，幸好遭到多數加州選民否決。

但民主黨進步派未來很可能捲土重來，因此方樹強必須明確交代，是否支持進步派的一貫主張，尤其加大和州大系統已決定，不再將SAT考試成績作為錄取標準，華裔家長絕對不希望努力用功的子弟，因為族裔和膚色而被拒於大學門外。

其次，進步派主張以輔導和感化代替刑罰，儘量減少罪犯入獄和刑期，不少選民認為這正是加州治安敗壞，打砸搶與竊盜案件大增，民眾感覺越來越不安全的主因。從2014通過惡名昭彰的47號提案，2016年57號提案，2020年多名進步派地區檢察長在全美各地當選，2021年削減警察預算(Defund the Police)風潮等，全是進步派的傑作。

而進步派的代表人物，正是目前臨罷免的洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)與舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)。這兩名檢察長應該是司法正義最後一道防線的守護者，但卻大開善門，讓許多罪犯不用坐牢、提早出獄，或以較輕罪名起訴，堪稱加州罪犯的「恩公」。

因此方樹強也必須表明立場，他是否支持進步派一貫的刑事司法政策，並且反對賈斯康和博徹思被罷免。

總之，如果方樹強主張族裔膚色，可以作為大學入學的決定標準之一，並支持16號提案的立場； 同時選擇與賈斯康站在同一陣線，繼續縱容罪犯，支持竊盜950元財物免坐牢與47號提案，很多華人的選票就不會投給他，民主黨過去的鐵票區也難保不會變天！