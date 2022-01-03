加州州長官邸閒置 整修維護費不菲 州府傷腦筋

空置的州長官邸，讓加州政府很傷腦筋。（取自臉書）

在離州議會大廈不遠的一條繁忙的街道上，矗立著一座三層樓高，帶有塔樓和尖頂的義大利風格維多利亞式大宅。它有144年歷史，曾是富裕家庭私人住宅。1903年州政府買下該建築作為州長官邸，有12位州長和他們的家人曾住在那裡。

這種情況在1967年發生變化，因為前州長雷根（Ronald Reagan）選擇住在東沙加緬度的一個富人區。這座豪宅在近50年裡一直是博物館 ，每年平均接待3萬名遊客。目前已空置了三年。

像他的許多前任一樣，州長紐森 （Gavin Newsom）也拒絕住在那裡。紐森和他的家人，包括他的妻子珍妮弗（Jennifer Siebel Newsom）和四個年幼的孩子，在他2019年1月就職後，在這座豪宅裡只住了幾個星期，然後搬到沙加緬度郊區一個 「更適合孩子的隱蔽住所」。

六年前，政府花費410萬元對其進行翻新。前州長布朗（Jerry Brown）在2015年底改造後搬進了這所豪宅。之後州政府繼續花錢對這座豪宅進行維護和升級，2020年的年度維護費約為1萬2000元，而加州 在那一年又花了40萬6000元，在該物業周圍建造一座七呎高、不易被飛身越過的安全圍欄。

現在，加州正在努力尋找處理這座豪宅的下一步辦法。對於沙加緬度的官員和歷史愛好者來說，這座豪宅的未來一直是個頭痛的問題。一些人希望將該建築修復為博物館，包括將過去時代的家具和服裝帶回來展覽。

沙加緬度旅遊局（Visit Sacramento）主席特斯塔（Mike Testa）說，這座豪宅曾是該市五大歷史景點之一，與Crocker藝術博物館和國會大廈等景點並列，來自北加州的幾代學童乘坐大巴在這所房子蜿蜒的維多利亞式走廊和樓梯上徘徊。

沙加緬度市歷史學家艾曼（Marcia Eymann）回憶說，她的女兒在學校參觀後被這座豪宅深深吸引，懇求她母親再去一次。她說，這座房子之所以引人注意，不僅僅是因為它與過去的州長有關。它的奢華展示了淘金熱和大修鐵路時代的榮景，並與加州在1850年獲得州地位相呼應，這是加州故事的一部分。她希望人們能看到它，因為它應該是加州的一個驕傲。