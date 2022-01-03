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橙縣聖地牙哥僑界元旦團拜 歡樂熱絡

【聖塔安那市訊】
出席元旦新年團拜的橙縣、聖地牙哥僑界代表。（本報記者╱攝影）
出席元旦新年團拜的橙縣、聖地牙哥僑界代表。（本報記者╱攝影）

由柑縣台美商會主辦、橙僑中心協辦的橙縣聖地牙哥僑界慶祝111年元旦新年團拜，一日上午11時在橙僑中心舉行，受邀出席的包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處林暉程副處長暨夫人、洛杉磯經文處王冠惠組長及僑界代表近50人。

今年新年團拜正值疫情再度升溫，主辦單位特別加強防疫措施，柑縣台美商會名譽會長黃建誠任主持人，會長楊博盛攜全家登台演出，會場氣氛溫馨熱絡，僑界代表們對2022年充滿期待。

林暉程副處長致詞時指出，過去兩年在新冠肺炎及變種病毐肆虐下，造成全球性危機與挑戰，但台灣的經濟在這場危機中卻逆勢屢創新高，經濟成長率達到6.09%，創下2011年以來新高。

對於橙縣及聖地牙哥僑民所關心的領務，林暉程表示，經文處為避免群眾排隊增加染疫風險，去年11月底啟用網路預約及郵寄系統，但因郵寄文件中常出現缺少資料或填寫錯誤，又自去年12月1日起，周一至周五下午1點15分到3點45分開放未事先預約者，臨櫃辦理授權書、退休金、現居美國證明、換發護照及簽證等業務，有急需的僑胞可善加利用。同時，經文處將視疫情及人力，研議儘快恢復在橙縣及聖地牙哥的「行動領務」服務。

柑縣台美商會會長楊博盛以民歌「廟會」、「拜訪春天」及「伊是咱的寶貝」向來賓賀新年...
柑縣台美商會會長楊博盛以民歌「廟會」、「拜訪春天」及「伊是咱的寶貝」向來賓賀新年。（本報記者╱攝影）

橙僑中心主任蔣翼鵬致詞歡迎到場的郷親，並介紹了在座的貴賓，包括僑務委員杜武青、張珮鑾、謝家樹、僑務諮詢委員詹凱臣、邱垂煌、林翠雲、呂耀勳、傳家康、許清松、徐湛生、僑務顧問黃河芬、康秋霞、張欣珠、曾昭華、潘美弘、僑務促進委員王孟恩、李彩儀、陳景星、林青蓉及新女性協會會長胡安瀅等人。

主辦單位並安排舞蹈、小提琴演奏、吉他彈唱等餘興節目，為一個多小時的團拜活動，增添令人回味無窮的文化風。

聖地牙哥 橙縣 疫情

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