南加核酸檢測人滿為患 有人雨中苦等3.5小時

華人民眾新年前夕到鮑爾溫公園的凱撒醫院做核酸檢測，大排長龍，前後花了三個半小時。（Vivian提供）

Omicron變體病毒感染數字一路飆升，核酸測試盒爆缺，加上各地大學和公司企業要求陰性證明作爲節後安全返校返工條件，南加州各地元旦前夕核酸檢測 人滿，檢測站大排長龍，許多人為一張檢測證明在雨中苦等三個半小時，一些華人 不堪折騰，寧願放棄休假，持續上班。

「因爲小兒子元旦第二天就要入住洛杉磯加大 宿舍，學校要求提前四到五天做核酸檢測」，鑽石吧華人牙醫Vivian說，她和小兒子算好並預約時間，到鮑爾溫公園凱撒醫院做檢測，「本以爲就是半個小時的事，沒想到在雨中等了三個半小時」。

「排隊人之多，遠遠超出想像，最後甚至得打電話請先生來替換上厠所」，Vivian說，不久前兒子曾做過核酸檢測，花費時間前後不到半小時，先生去加拿大前作快速檢測，也是半小時Ok，「看現在這檢測人群長隊，就能想到疫情真的嚴重了」。

家住亞凱迪亞的G女士日前懷疑因請客染疫，和兒子緊急檢測核酸，才發現網上預約全部滿檔，最後只能到聖蓋博角聲醫療中心「闖關」，結果中午12點進去，一點半出來，前後一個半小時。G女士說，她當天看到數百人的長隊，大多數都是年輕人。

數月前至少在便利藥房還看得到的測試盒，現在已一盒難求，各地便民藥店紛紛貼出測試盒售罄的通知，一些藥店表示，他們沒有限量購買，但每次上貨幾乎當天就全部售罄。

Vivian表示，她在麻省理工就讀的大兒子，學校同樣要求學生在返回校園之前要完成核酸檢測，但學校不接受外面測試結果，所以承諾寒假期間給每個學生寄出專門的測試盒，要求學生在元旦前一天寄回學校，但直到當天，學生都沒有收到測試盒。

除學校外，不少大公司也要求員工在年底休假或病假之後返回工作崗位時提供核酸檢測報告，確保陰性。洛杉磯NBC4電視台記者李先生表示，他近日身體不適，正好年底還有三天病假，本來打算請假在家休息一下，但想到重新上班時要提供核酸檢測報告，為避免折騰，最後決定放棄休假，堅持上班。

洛杉磯縣公共衛生局設在艾爾蒙地等城市的「扶貧」便民核酸檢測站每天開放，隨到隨檢，免費，幾乎不用排隊。（記者楊青／攝影）

不過找到捷徑，核酸檢測也不一定要大費周章。新年期間應同學邀請前往波多黎各度假的大學生Oliver，在洛杉磯登機前接到同學緊急通知，入關波多黎各必須要持有檢陰證明，或者在入境48小時内必須補交陰性證明，否則將被罰款，而且要在當地補做檢測。

洛杉磯縣公共衛生局設在艾爾蒙地等城市的「扶貧」便民核酸檢測站每天開放，隨到隨檢，免費，幾乎不用排隊。（記者楊青／攝影）

「我在登機前最後四天到處找地方做檢測，全部預約都滿」，他居住的格蘭杜拉的CVS和Walgreen網上說可以隨到隨檢測，沒想到到了現場才發現都要預約，心急如焚。所幸家人發現在艾爾蒙地的大街路邊設有多處免費檢測點，這些由洛縣公衛局設立的「扶貧」便民核酸檢測站，幾乎不用排隊，24小時至48小時就能拿到結果。