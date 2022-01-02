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加州眾議會49區補選 方樹強對決布林克

記者丁曙／聖蓋博報導
加州眾議員第49選區民主黨候選人方樹強。（方樹強網站）
加州眾議員第49選區民主黨候選人方樹強。（方樹強網站）

加州眾議會第49選區特別選舉初選（Special primary for California State Assembly District 49）候選人12月28日確定，洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）和洛杉磯縣警局退休警官布林克（Burton Brink）將分別代表民主黨和共和黨，參加2022年2月15日特別初選，使這場華人關注的選舉，回歸傳統的兩黨對決的態勢。

據洛杉磯縣選務局消息，加州眾議會第49選區特別選舉報名12月28日截止，只有兩人完成登記手續。洛杉磯縣選務局擬將候選人名單呈交加州州務卿辦公室認證，然後州務卿辦公室再將候選人名單發送給洛縣選舉局。

方樹強12月28日晚向本報確認，這場選舉就是他和布林克的對決。數月以來，他為投入這場選舉辛苦奔波，黨內協調、名人背書和社區籌款，守住該選區的民主黨議員席位。並且，方樹強已獲得聖蓋博谷地區的國會眾議員趙美心（Judy Chu）、前加州眾議員Mike Eng等人的背書。

聖蓋博谷地區原有幾位華裔民主黨中生代有意投入選舉，經過黨內協調，最終方樹強一人參選，確保接棒前眾議員周本立（Ed Chau）留下的席位。

加州眾議員第 49選區共和黨候選人布林克。（Burton Brink網站）
加州眾議員第 49選區共和黨候選人布林克。（Burton Brink網站）

同樣，在共和黨方面也是由布林克一人參選，他是洛縣警局退休警佐（Retired Sergeant）、警局犯罪倖存者委員會專員，而且，他曾經在2018年和2020年兩度參加眾議會第 49選區選舉，挑戰時任眾議員周本立，兩度失利，但也積累了人脈和經驗。

加州 眾議員 洛杉磯

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