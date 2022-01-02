中華會館新年升旗典禮 獻花孫中山像

羅省中華會館元旦升旗儀式現場。（記者啟鉻／攝影）

羅省中華會館在2022新年元旦當天，慶祝中華民國 111年元旦，舉辦美國國旗、中華民國國旗升旗儀式。該項活動已經持續多年，形成傳統。駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境致辭，抨擊中共所謂「一國兩制」，最終是「一國」壓倒「兩制」，「一國」很不幸就是施行威權專制的中華人 民共和國。中華民國的存在讓中國人民知道，自由民主可以是一個更好的選項。洛僑服務中心新任主任陳敏永參加活動。

影音來源：記者啟鉻

當天一早，南加一掃近日來陰雨天氣，風和日麗、陽光普照。參與活動人士心情舒朗，有的人早早來到升旗儀式現場。上午11時，司儀呂梁蘭芳、楊家淦宣布升旗典禮開始，中華旗隊進場，升旗儀式由華埠 628退伍軍人會主持。美國國旗、中華民國國旗在微風中冉冉升起。沈露茜、楊震南分別唱美國國歌、中華民國國歌及國旗歌。 華埠中心廣場孫中山銅像。（記者啟鉻／攝影）

羅省中華會館主席廖美華首先致辭，她說，剛剛過去幾天，南加迎來暴風雨，為一直遭受旱情困擾的加州帶來滋潤。在元旦這個好日子，祝福美國和中華民國，風調雨順、國泰民安。大家安居樂業，生活美滿幸福。中華民國，國運昌隆！ 黃敏境處長致辭。（記者啟鉻／攝影） 升旗儀式主要參與者在中華會館前合影。（記者啟鉻╱攝影）

黃敏境表示，在這面青天白日滿地紅的國旗之下，大家基於相同理念，團結一心，支持中華民國，以及所代表的自由民主制度。國父孫中山先生當年推翻滿清創建亞洲第一個民主共和國：中華民國。所推翻的不僅是一個朝代，是所代表的專制威權體制。孫中山先生之所以偉大，就是他希望把當時西方行之有年的自由民主理念，落實在華人世界裡。如今國父的理念已經在中華民國徹底實現。中華民國台灣作為華人世界唯一完全民主國家，對於相信自由民主人權等普世價值的華人來說，已不再是遙不可及的夢想，而是可以經由努力達成的目標。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，中華民國111年歷史，本著自由民主均富法治的精神與信念，也是普世價值，一路走來，雖然跌宕起伏，但沒有失去信念。在台灣實現價值，更令大家珍惜。 參與者在孫中山銅像前合影。（記者啟鉻／攝影）

中華民國僑務諮詢委員高啓正、世界越棉寮華人團體聯合會總會諮詢主委梁永泰、美國越柬寮華人團體代表羅明僑務委員、韓華團體代表遲景林、加台聯代表謝傳佐、大專聯合校友會代表陳啟志、大洛杉磯台灣會館董事長陳伯宇分別致辭，最後，中華會館監事長鄺松齡致答謝詞。 眾人向孫中山銅像三鞠躬。（記者啟鉻／攝影）

升旗儀式結束後，全體參與者移步華埠中央廣場，向國父孫中山先生銅像獻花致敬並合影留念。