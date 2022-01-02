我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

中華會館新年升旗典禮 獻花孫中山像

記者啟鉻╱洛杉磯報導
羅省中華會館元旦升旗儀式現場。（記者啟鉻／攝影）
羅省中華會館元旦升旗儀式現場。（記者啟鉻／攝影）

羅省中華會館在2022新年元旦當天，慶祝中華民國111年元旦，舉辦美國國旗、中華民國國旗升旗儀式。該項活動已經持續多年，形成傳統。駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境致辭，抨擊中共所謂「一國兩制」，最終是「一國」壓倒「兩制」，「一國」很不幸就是施行威權專制的中華人民共和國。中華民國的存在讓中國人民知道，自由民主可以是一個更好的選項。洛僑服務中心新任主任陳敏永參加活動。

影音來源：記者啟鉻

當天一早，南加一掃近日來陰雨天氣，風和日麗、陽光普照。參與活動人士心情舒朗，有的人早早來到升旗儀式現場。上午11時，司儀呂梁蘭芳、楊家淦宣布升旗典禮開始，中華旗隊進場，升旗儀式由華埠628退伍軍人會主持。美國國旗、中華民國國旗在微風中冉冉升起。沈露茜、楊震南分別唱美國國歌、中華民國國歌及國旗歌。

華埠中心廣場孫中山銅像。（記者啟鉻／攝影）
華埠中心廣場孫中山銅像。（記者啟鉻／攝影）

羅省中華會館主席廖美華首先致辭，她說，剛剛過去幾天，南加迎來暴風雨，為一直遭受旱情困擾的加州帶來滋潤。在元旦這個好日子，祝福美國和中華民國，風調雨順、國泰民安。大家安居樂業，生活美滿幸福。中華民國，國運昌隆！

黃敏境處長致辭。（記者啟鉻／攝影）
黃敏境處長致辭。（記者啟鉻／攝影）
升旗儀式主要參與者在中華會館前合影。（記者啟鉻╱攝影）
升旗儀式主要參與者在中華會館前合影。（記者啟鉻╱攝影）

黃敏境表示，在這面青天白日滿地紅的國旗之下，大家基於相同理念，團結一心，支持中華民國，以及所代表的自由民主制度。國父孫中山先生當年推翻滿清創建亞洲第一個民主共和國：中華民國。所推翻的不僅是一個朝代，是所代表的專制威權體制。孫中山先生之所以偉大，就是他希望把當時西方行之有年的自由民主理念，落實在華人世界裡。如今國父的理念已經在中華民國徹底實現。中華民國台灣作為華人世界唯一完全民主國家，對於相信自由民主人權等普世價值的華人來說，已不再是遙不可及的夢想，而是可以經由努力達成的目標。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，中華民國111年歷史，本著自由民主均富法治的精神與信念，也是普世價值，一路走來，雖然跌宕起伏，但沒有失去信念。在台灣實現價值，更令大家珍惜。

參與者在孫中山銅像前合影。（記者啟鉻／攝影）
參與者在孫中山銅像前合影。（記者啟鉻／攝影）

中華民國僑務諮詢委員高啓正、世界越棉寮華人團體聯合會總會諮詢主委梁永泰、美國越柬寮華人團體代表羅明僑務委員、韓華團體代表遲景林、加台聯代表謝傳佐、大專聯合校友會代表陳啟志、大洛杉磯台灣會館董事長陳伯宇分別致辭，最後，中華會館監事長鄺松齡致答謝詞。

眾人向孫中山銅像三鞠躬。（記者啟鉻／攝影）
眾人向孫中山銅像三鞠躬。（記者啟鉻／攝影）

升旗儀式結束後，全體參與者移步華埠中央廣場，向國父孫中山先生銅像獻花致敬並合影留念。

黃敏境處長向孫中山銅像敬獻花環。（記者啟鉻／攝影）
黃敏境處長向孫中山銅像敬獻花環。（記者啟鉻／攝影）

中華民國 華人 華埠

上一則

中華會館4大首長就職 嘉賓雲集

下一則

加州眾議會49區補選 方樹強對決布林克

延伸閱讀

中華會館新年升旗典禮、孫中山像獻花

中華會館新年升旗典禮、孫中山像獻花
諷民進黨「敢說不敢做」 國民黨議員提案改國號

諷民進黨「敢說不敢做」 國民黨議員提案改國號
國民黨史移往政大 歷史詮釋權爭奪戰將進入新階段

國民黨史移往政大 歷史詮釋權爭奪戰將進入新階段
公投綁大選 羅智強扮林義雄酸綠 徐國勇舉孫中山反嗆

公投綁大選 羅智強扮林義雄酸綠 徐國勇舉孫中山反嗆
中華公所攜僑社 紀念孫中山誕辰155周年

中華公所攜僑社 紀念孫中山誕辰155周年
孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念

孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷

2021-12-27 02:20
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪