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中華會館4大首長就職 嘉賓雲集

記者啟鉻╱華埠報導
卸任主席廖美華致辭。（記者啟鉻／攝影）
卸任主席廖美華致辭。（記者啟鉻／攝影）

南加州羅省中華會館2022年度四大首長就職交接，及所屬校董會、福地會、福僑會等會長就任交接儀式於1日午後舉行。洛杉磯縣府估值官Jeff Prang代表縣府主持中華會館新任四大首長宣誓儀式。蒙特利公園市市長羅霈霆、駐洛杉磯經文處處長黃敏境，分別主持會長、監事長交接授印、宣誓儀式。卸任主席廖美華、新任主席鄺松齡分別講話。黃敏境處長致辭。

黃敏境處長致辭。（記者啟鉻／攝影）
黃敏境處長致辭。（記者啟鉻／攝影）

羅省中華會館新任主席鄺松齡、副主席周賜軒、監事長蔡惠玲、副監事長胡卓球。當天中華會館活動大廳幾乎座無虛席，還有舞獅隊助陣，讓元旦氣氛更夯。當日午後4時許，活動正式開始。洛杉磯縣估值官Jeff Prang主持新任四大首長宣誓儀式，接著是四大首長授印交接儀式。

蒙市市長羅霈霆（中）主持新任、前任會長、副會長交接授印儀式。（記者啟鉻╱攝影）
蒙市市長羅霈霆（中）主持新任、前任會長、副會長交接授印儀式。（記者啟鉻╱攝影）

卸任主席廖美華表示，感謝團隊在過去兩年在各項事務中所做努力，正值疫情高發期，雖然有很多事情無法拓展，但團隊得到華埠服務中心、洛僑中心以及經文處、628退伍軍人協會的很多支持，在過去兩年為弱勢群體捐贈午餐便當、防疫物資。作為羅省中華會館成立百餘年首位女性主席，沒有感到絲毫驕傲，只是將主席職責完成的更好，不違背自己良心。

新任主席鄺松齡說，從原中華會館監事長就任主席，在任期內目標是振興華埠，興辦文化事業，擴大規模吸引在美出生年輕新人加入，同時組織功能小組，維持中華會館及所屬僑社永續發展。

新任監事長蔡惠玲表示，今後將和團隊一起執行中華會館章程中的監事會職責，一切按章程辦事，追隨和協助理事會各項事務。

會場有舞獅隊助陣，讓元旦喜慶氣氛更夯。（記者啟鉻／攝影）
會場有舞獅隊助陣，讓元旦喜慶氣氛更夯。（記者啟鉻／攝影）

嘉賓Jeff Prang表示，新任四大首長面臨的挑戰及困難很多，而且是幾乎是無償盡義務服務僑社。而且社區有很多事情要做，需要回饋社區，華埠事務與洛縣息息相關。希望新領導團隊盡職盡責，不辜負僑社成員選擇和意願。

新任中華會館主席鄺松齡致辭。（記者啟鉻／攝影）
新任中華會館主席鄺松齡致辭。（記者啟鉻／攝影）

黃敏境處長在致辭中，期盼中華會館在鄺松齡主席領導下，兌現競選承諾，增進僑社福祉，解決華埠治安問題，推動華埠整體發展。也相信中華會館在四大首長領導下，一定能秉持傳統，繼續擁護國父孫中山所創立中華民國，支持自由、民主、人權等普世價值，讓青天白日滿地紅國旗永遠飄揚在華埠及羅省中華會館。

傳統僑社元老、新僑代表、部分華裔民選官員等出席。儀式結束後，新任四大首長及嘉賓到孫中山銅像前獻花，並參加當晚在金龍酒家舉辦的答謝晚宴。中華民國華僑救國聯合總會理事長鄭致毅，為羅省中華會館2022年度四大首長就職發來賀電。

洛杉磯縣府估值官Jeff Prang （中）主持新任四大首長宣誓儀式。（記者啟鉻...
洛杉磯縣府估值官Jeff Prang （中）主持新任四大首長宣誓儀式。（記者啟鉻／攝影）

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