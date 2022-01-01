太浩湖雪情嚴峻 官員籲遊客暫緩前往

太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

通往太浩湖的公路，因塞拉山創紀錄降雪 關閉數日後重新開放。但公路官員、政界領袖，甚至旅遊和商業協會都敦促遊客，不要前往這個熱門旅遊區，至少再等上一兩天。

太浩湖遊客管理局總裁兼首席執行官查普林（Carol Chaplin）說，在該地區最繁忙的城市南太浩湖，許多商店和餐館都關閉了，因為大雪使許多員工無法上班。12月29日情況有所緩和，道路也得到了清理。

在過去一周，湖面上積雪超過六呎，太浩湖滑雪 場和山口的積雪至少是其兩倍。據信，這場大雪是50多年來12月份下得最多的一次，海灣地區和太浩湖之間的主要路線50號公路和80號州際公路都關閉。

雖然公路積雪已被清理，足以讓裝有防滑鏈或雪地輪胎的車輛通過，但情況仍然很危險。當局警告說，鏟雪機無處不在。車輛失控打轉和大型牽引式掛車，導致80號州際公路和50號公路臨時關閉，交通很緩慢。

據報導，在前往太浩湖途中的一些城鎮，汽油也出現短缺。一些鎮上12月29日有汽油供應，但不是隨處都有。由於員工無法上班，一些商店和餐館仍然關閉。因為送貨被推遲，一些超市貨架有些空蕩。而且，不是所有的街道和道路都被鏟過雪。

南太浩湖市府發言人貝克（Lindsey Baker）說：「我真心提醒每個人推遲他們的旅行計畫，現在只作絕對必要的出行，以允許我們努力清理道路和提供基本服務。一旦完成這些事情，我們就會鼓勵人們過來」。

12月29日下午，州長紐森 （Gavin Newsom）啟動的緊急事務辦公室，幫助應對冬季風暴緊急救助。

29日下午湖區周圍仍有降雪，但預計一夜之間會逐漸減少，並在12月30日出現天空部分多雲，開始轉為為期四天的無雪天氣。預測下周一會重新下雪。