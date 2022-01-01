我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

太浩湖雪情嚴峻 官員籲遊客暫緩前往

編譯組／綜合報導
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

通往太浩湖的公路，因塞拉山創紀錄降雪關閉數日後重新開放。但公路官員、政界領袖，甚至旅遊和商業協會都敦促遊客，不要前往這個熱門旅遊區，至少再等上一兩天。

太浩湖遊客管理局總裁兼首席執行官查普林（Carol Chaplin）說，在該地區最繁忙的城市南太浩湖，許多商店和餐館都關閉了，因為大雪使許多員工無法上班。12月29日情況有所緩和，道路也得到了清理。

在過去一周，湖面上積雪超過六呎，太浩湖滑雪場和山口的積雪至少是其兩倍。據信，這場大雪是50多年來12月份下得最多的一次，海灣地區和太浩湖之間的主要路線50號公路和80號州際公路都關閉。

雖然公路積雪已被清理，足以讓裝有防滑鏈或雪地輪胎的車輛通過，但情況仍然很危險。當局警告說，鏟雪機無處不在。車輛失控打轉和大型牽引式掛車，導致80號州際公路和50號公路臨時關閉，交通很緩慢。

據報導，在前往太浩湖途中的一些城鎮，汽油也出現短缺。一些鎮上12月29日有汽油供應，但不是隨處都有。由於員工無法上班，一些商店和餐館仍然關閉。因為送貨被推遲，一些超市貨架有些空蕩。而且，不是所有的街道和道路都被鏟過雪。

南太浩湖市府發言人貝克（Lindsey Baker）說：「我真心提醒每個人推遲他們的旅行計畫，現在只作絕對必要的出行，以允許我們努力清理道路和提供基本服務。一旦完成這些事情，我們就會鼓勵人們過來」。

12月29日下午，州長紐森（Gavin Newsom）啟動的緊急事務辦公室，幫助應對冬季風暴緊急救助。

29日下午湖區周圍仍有降雪，但預計一夜之間會逐漸減少，並在12月30日出現天空部分多雲，開始轉為為期四天的無雪天氣。預測下周一會重新下雪。

降雪 紐森 滑雪

上一則

爾灣是否興建公共羽球館? 議會列入討論

下一則

暴風雨後 南加登山須備足十種必需品

延伸閱讀

加州2022年元旦實施系列新法 培根法案最受關注

加州2022年元旦實施系列新法 培根法案最受關注
2021十大新聞／政壇罷免連連 震盪金山

2021十大新聞／政壇罷免連連 震盪金山
2021年回顧 加州十大驚爆新聞

2021年回顧 加州十大驚爆新聞
加州州長紐森：明年2．1前 250萬醫護人員強制打補強針

加州州長紐森：明年2．1前 250萬醫護人員強制打補強針
紐森：採緊急措施防疫護民 健康護理工作人員打加強針

紐森：採緊急措施防疫護民 健康護理工作人員打加強針
零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判

零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博