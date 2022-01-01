爾灣是否興建公共羽球館? 議會列入討論

爾灣 市愛好羽球 運動的居民，日前發起興建一座公共羽球館的請願書，獲得1400人連署。請願行動本周獲得市長Farrah Khan及副市長郭正明（Anthony Kuo）表態支持，將此一提案列入元月11 日的市議會議程中，並要求新任市經理祈志豪(Oliver Chi)研究可行的方案。

由市長Farrah Khan及副市長郭正明署名的備忘錄，於 12月29日送抵市經理辦公室，備忘錄建議市經理祈志豪在爾灣市內尋找適合作為（室內或室外）羽球場的地點，並向市議會（或大公園理事會）報告結果，目標是在爾灣市推展羽球運動。

代表羽球愛好者向大公園理事會提出請願的華裔居民王爽表示，爾灣市愛好羽球的居民，為了推廣羽球運動，於12月14日出席大公園理事會議，提出興建公共羽球館的建議，由於大公園理事會與爾灣市議會成員相同，當時就得到多位市議員公開或私下的肯定，市議會正式將此提案列入明年首次市議會的議程，等於是朝興建公共羽球館邁進了一大步。

興建公共羽球館的請願書由爾灣市居民王爽、梁明智及陳建毅起草，請願書在羽球愛好者中獲得熱烈回響，在一星期時間內就得到1400名支持者簽名，並交給爾灣市議會。王爽指出，橙縣大公園今年曾進行過居民意願調查，詢問居民有關大公園公共設施的意見，但是後來在市府報告中卻沒有提到羽球場，因此，愛好羽球居民決定以請願的方式向市議會爭取興建公共羽球館。

王爽也指出，爾灣市原本在南海岸中華文化中心體育館及爾灣谷學院體育館都有羽球俱樂部定期打羽球，但是由於場地不敷使用，初學者幾乎沒有機會上場練習，爭取興建公共羽球館主要目的是在美國提倡羽球運動。

在請願書中也提到，爾灣市現有98座網球場、64座棒球場、74座足球 場、32座籃球場、23個排球場及六個匹克球（Pickleball）球場，卻沒有一座公共的室外或室內羽球場。