SCCCA年終雲端晚會 提新年新計畫

SCCCA年終雲端晚會來賓們以手勢歡迎2022年新氣象。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心暨爾灣 中文學校12月30日舉行年終雲端晚會，回顧過去一年來面對疫情 挑戰，文化中心團隊及中文學校師生展現出的向心力，並提出新年新計畫，包括舉辦《爾灣華裔紀實》新書發表會、成立武術團、開辦熟齡健康俱樂部、繼續發展沉浸式華語教學等等。

南海岸中華文化協會會長郭俊良感謝文化中心工作團隊、義工及師生的全力支持，讓中心在疫情中突破障礙，開創新局。南海岸中華文化中心的太極俱樂部、樂團、鼓團、南加 中華舞團、爾灣華聲合唱團、爾灣讀書會及社區課程等，都以線上、實體或混合上課方式，繼續為各年齡層的會員提供服務，並積極參與本地的文化、公益活動，與本地社區建立合作關係。

南海岸華協多位理事在SCCCA年終雲端晚會中，分享該會過去一年來的新發展。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣市副市長郭正明也強調，南海岸中華文化中心是爾灣市政府多年來的合作伙伴，特別是過去幾個月合辦安家系列講座，讓華人移民更了解與生活息息相關的重要資源。

南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭表示，爾灣中文學校在疫情期間，率先推出網路課程，並自今年秋季起回到教室上課，學生總數仍維持近千人，在海外僑校中是難得一見的特例，可看出社區對南海岸中華文化中心的支持，更彰顯出義工們為傳承文化無私的愛心。歡迎大家瀏覽文化中心的新網站(sccca.org），了解進行中的新項目，例如為50歲以上居民量身打造的健康俱樂部。

南加中華舞團的「又見茉莉」令觀眾耳目一新。（南海岸中華文化中心提供）

年終雲端晚會由潘琪兒主持，穿插華聲合唱團、南海岸中華樂團、南加中華舞團及太極俱樂部精采的表演節目，其中大部分演出均在文化中心的戶外劇場錄製。華聲合唱團50餘位男女團員戴著口罩演唱「 城裡的月光」；中華樂團在何彬指揮下演奏流行音樂，並與南加中華舞團攜手推出創作「又見茉莉」，令觀眾耳目一新。晚會錄影可在SCCCA的youtube頻道中觀賞。