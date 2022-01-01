我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

SCCCA年終雲端晚會 提新年新計畫

【爾灣市訊】
SCCCA年終雲端晚會來賓們以手勢歡迎2022年新氣象。（南海岸中華文化中心提供）
SCCCA年終雲端晚會來賓們以手勢歡迎2022年新氣象。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心暨爾灣中文學校12月30日舉行年終雲端晚會，回顧過去一年來面對疫情挑戰，文化中心團隊及中文學校師生展現出的向心力，並提出新年新計畫，包括舉辦《爾灣華裔紀實》新書發表會、成立武術團、開辦熟齡健康俱樂部、繼續發展沉浸式華語教學等等。

南海岸中華文化協會會長郭俊良感謝文化中心工作團隊、義工及師生的全力支持，讓中心在疫情中突破障礙，開創新局。南海岸中華文化中心的太極俱樂部、樂團、鼓團、南加中華舞團、爾灣華聲合唱團、爾灣讀書會及社區課程等，都以線上、實體或混合上課方式，繼續為各年齡層的會員提供服務，並積極參與本地的文化、公益活動，與本地社區建立合作關係。

南海岸華協多位理事在SCCCA年終雲端晚會中，分享該會過去一年來的新發展。（南海...
南海岸華協多位理事在SCCCA年終雲端晚會中，分享該會過去一年來的新發展。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣市副市長郭正明也強調，南海岸中華文化中心是爾灣市政府多年來的合作伙伴，特別是過去幾個月合辦安家系列講座，讓華人移民更了解與生活息息相關的重要資源。

南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭表示，爾灣中文學校在疫情期間，率先推出網路課程，並自今年秋季起回到教室上課，學生總數仍維持近千人，在海外僑校中是難得一見的特例，可看出社區對南海岸中華文化中心的支持，更彰顯出義工們為傳承文化無私的愛心。歡迎大家瀏覽文化中心的新網站(sccca.org），了解進行中的新項目，例如為50歲以上居民量身打造的健康俱樂部。

南加中華舞團的「又見茉莉」令觀眾耳目一新。（南海岸中華文化中心提供）
南加中華舞團的「又見茉莉」令觀眾耳目一新。（南海岸中華文化中心提供）

年終雲端晚會由潘琪兒主持，穿插華聲合唱團、南海岸中華樂團、南加中華舞團及太極俱樂部精采的表演節目，其中大部分演出均在文化中心的戶外劇場錄製。華聲合唱團50餘位男女團員戴著口罩演唱「 城裡的月光」；中華樂團在何彬指揮下演奏流行音樂，並與南加中華舞團攜手推出創作「又見茉莉」，令觀眾耳目一新。晚會錄影可在SCCCA的youtube頻道中觀賞。

爾灣 疫情 南加

上一則

全球藝術科技文教聯盟成立 僑團代表民選官員慶賀

下一則

爾灣是否興建公共羽球館? 議會列入討論

延伸閱讀

巴沙迪那玫瑰花車大遊行 數千義工冒雨趕製

巴沙迪那玫瑰花車大遊行 數千義工冒雨趕製
爾灣、聖地牙哥加大 延後兩周到校上課

爾灣、聖地牙哥加大 延後兩周到校上課
爾灣安家講座結業 上千人次華人參與

爾灣安家講座結業 上千人次華人參與
駐洛經文處處長 訪爾灣台商公司

駐洛經文處處長 訪爾灣台商公司
爾灣大華超市推亞洲網紅三明治 加飲料只要3.99元

爾灣大華超市推亞洲網紅三明治 加飲料只要3.99元
爾灣松柏會與市府官員年終餐敘 喜洋洋

爾灣松柏會與市府官員年終餐敘 喜洋洋

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博