暴風雨後 南加登山須備足十種必需品
持續兩周冬季暴風雨終於在元旦前夜開始放晴，未來至少有一周陽光燦爛的新年假期和寒假尾聲，南加州不少民眾已準備上山滑雪或山野遠足。天使國家森林管理局和洛杉磯縣警察局 12月31日特別提醒，民眾無論是前往高山小徑健行，還是全家一起享受雪地遊戲的樂趣，最好提前瞭解當地天氣和路況，減少兩周冬雨留下的安全隱患。
洛杉磯國家森林主管Jerome E. Perez特別提醒，暴風雨後的山林可能是很危險的，哪怕是有經驗的人也可能會遭遇事故、傷害和死亡，因此强烈鼓勵民眾去森林前一定要提前計劃好。他表示，洛杉磯國家森林已關閉了之前的火毀地區，這些地區許多小徑已損壞，不少路標完全燒毀，民眾不要前往這些地區，以免迷路和發生危險。
洛杉磯縣警察局長Alex Villanueva表示，每年新年期間洛縣警局都會收到天使國家森林的緊急求援呼叫，派出搜救隊前往當地，救援那些因天氣狀況突變而措手不及的人們。他提醒民眾在遠足或露營前，要為可能的意外做好準備。
為幫助森林遊客做好準備，洛縣警局搜救團隊提供了一些安全提示，包括：汽車配備防滑鍊，出門前加滿油箱；準備足夠的食物和過夜的保暖衣。天使國家森林大多數地方沒有手機信號，因此必須讓別人知道您的行程和地點以及返回日期。此外，到了有手機信號的地方，可將手機置於飛行模式以幫助延長電池壽命。
出門前準備的應急包應包含十種必需品：地圖、指南針、個人定位信標；手電筒、冬季防曬物品、急救包、刀、點火器、應急毯子、帳篷等；額外的食物和水以及衣服，不要獨自遠足。
一旦感覺自己迷路了，不要到處亂走，可找一個較開闊地方，應留在原地，用彩色衣服，或在泥土或雪地上寫字，以便直升機可以看見；將手機關閉飛行模式並撥打9-1-1。
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