遲來螃蟹大餐 趕上新年飯桌

剛剛於周三抵達的鄧金斯蟹，已經成了多個餐廳的主打菜。（記者李怡╱攝影）

12月29日下午，舊金山45號碼頭上，船員正忙著將數千隻鄧金斯蟹(Dungeness Crab)從漁船上卸下。第一批鄧金斯蟹抵達，開啟了吃蟹季。雖然今年的蟹季比原定的11月15日延後六個多星期，好在仍然趕上了市民們新年的飯桌。

加州 今年感恩節、聖誕節 ，雖然錯過了本地特產的鄧金斯蟹，但新年卻有螃蟹可吃。今年商業捕蟹季節是由12月23日起開始。今年捕蟹季節是因考慮到季節性過境的鯨魚而延後。因為鯨魚經過的海域，正是捕蟹地點，為了避免鯨魚遇上捕蟹網，所以才延後。

加州漁獵局原定只延至12月16日，但後來再延七天，讓鯨魚有多七天時間過境，並最終決定蟹季在12月23日開捕。

加州漁獵局說，在聖誕前開始捕蟹，仍有可能對鯨魚造成危險。因此捕蟹漁民須留意，最好在州漁獵局所畫定的海域捕蟹，例如在灣區 南面蒙特瑞灣(Monterey Bay)，以及由灣區對面海域的法拉農群島(Farallon Islands)與北灣瑞耶斯岬(Point Reyes)之間的海域。

灣區特產的鄧金斯蟹，近年來的捕蟹季多次延後。例如2015年因為沿海海域的海藻，發現有損害人類神經的毒素，因此而延後，使當年加州的感恩節、聖誕和新年的飯桌都不見蟹蹤。州漁獵局說，今年沿海的海藻沒有問題。

據多個餐廳老闆介紹，今年的蟹季雖然推遲，但菜單上的價格還是跟往年一樣，並未漲價。店家表示，這是為了在新年到來之際，可以讓市民們與家人無負擔的享用美味。