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南加河濱縣去年12月多場人為火災

記者啟鉻／河濱綜合報導
2021年12月河濱縣發生數起人為導致火災、爆炸、易燃液體洩漏事故。（警方提供）
2021年12月河濱縣發生數起人為導致火災、爆炸、易燃液體洩漏事故。（警方提供）

南加河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley）近日一間倉房發生火災，兩人受傷，警方表示，火災由倉房內一棟移動屋及車輛起火引起。進入12月，河濱縣已經發生數起人為原因導致的火災或易燃液體洩漏事故。

據河濱縣消防局發言人表示，這次火災發生在12月30日上午9時30分，位於赫汝帕谷市區Kenneth街40000號街區，靠近Hastings大道。起火倉房內有一間移動屋及一輛車。消防員接到報警趕到時，發現兩名傷者，一名女性身體燒傷面積近20%，還有一名男子在試圖躲避火災時受輕傷。兩名傷者都被送至河濱社區醫院治療，生命無礙。火災於一個小時內被撲滅，倉房、移動屋及車子均被燒毀。

12月9日上午7時許，河濱加州大學（UCR )校區一棟擁有多間化學實驗室的大樓內，發生一起易燃液體洩漏事故，若不及時清理很有可能發生爆炸。事故起因是一個遊民進入建築物內取暖，將易燃液體容器閥門打開。河濱市消防局接到報警後，趕到現場將危險排除，事故中無人受傷，嫌犯被拘捕。

12月初，河濱縣門尼菲市（Menifee）一棟民宅發生爆炸，導致附近草料堆發生火災。警方表示，有人在民宅內非法提煉大麻油，導致爆炸引發火災，一名男子受傷。火災持續數個小時，最終被消防員撲滅。

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