29歲攝影師公園遭狙擊 5萬元緝兇

29歲新婚攝影師科爾特斯。(洛杉磯市警局)

一名攝影 師9月上旬在洛杉磯 蒙特西托岡（Montecito Heights）附近的德布斯公園（Ernest E. Debs park）徒步旅行時，被一名疑似狙擊手的人開槍打死，由於沒有調查線索，受害者的家人近日公開呼籲大家提供資訊，希望有人能幫助破案，為受害者伸張正義。

受害者遺體於9月10日在德布斯公園一條小徑上被發現，其家庭成員確認就是29歲新婚攝影師科爾特斯 (Jason Cortez) ，他剛剛購買了自己的第一套房子 ，並從維吉尼亞州 前往為朋友拍攝照片的目的地。

在調查犯罪現場後，警方確定科爾特斯是被一名躲在大約75到100呎外灌木叢中的嫌疑人用步槍射中的，當局已宣布懸賞5萬元，尋求給能夠提供槍手資訊和證據的人。警局還根據一名目擊者提供的資訊，公布了嫌疑狙擊手的合成草圖。據洛杉磯市警局稱，嫌疑人身穿藍色連帽運動衫，被描述為是一名20多歲或30多歲的西班牙裔男子，身高約5呎11吋。

洛市警局探員阿本迪斯說，「沒有理由，背後沒有任何動機，這是我解釋不了的事情。我和受害者家屬會定期會面，和他們交談，我不知道說什麼能讓他們理解這一點。」

科爾特斯的父親說：「科爾特斯是個好孩子、好學生、好朋友，他有天賦，是電影製作人、音樂家、攝影師，2020年還登上了一本雜誌的封面」。他還是一位了不起的朋友，受到很多人的喜愛，他非常敬業、聰明和自由，在 GoFundMe 的一項活動中已經籌集了超過7萬元以支持Cortez的家人。他對家人和朋友的愛超越了一切，他總是面帶微笑，對他遇到的每一種狀況都鎮靜自若。他喜歡冒險和旅行，是一個有很多夢想和目標的實力幹將。

科爾特斯的父親還說，「他去年娶了摯愛科麗娜（Corina），一起買了他們的第一個住宅，為他們可愛的小狗Stella提供了一個美麗的院子。他愛他的家人，並且願意為他所愛的人做任何事情。」

洛杉磯市警局稱任何有線索的人都可以撥打213-486-8700聯繫警探阿本迪斯，或通過洛杉磯匿名舉報犯罪網站 （https://www.lacrimestoppers.org/）發送匿名提示。