周末這樣玩／聖迪瑪斯公園隱於鬧市 露營燒烤樂趣多

公園湖泊。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣聖迪瑪斯（San Dimas)有一處隱蔽在青山綠水中的大公園叫Frank G. Bonelli Regional Park，公園圍繞著一個面積250英畝的湖泊，在這裡可以燒烤、游泳 、划船甚至搭帳棚過夜，還有小朋友喜愛的各種遊樂設施。公園距離生活區很近，卻又隱於鬧市，是南加 居民周末聚會、娛樂休閒的好去處。

影音來源：記者 王若然

Frank G. Bonelli Regional Park佔地約1975英畝，園內可以進行很多娛樂活動，包括燒烤、划船、搭帳篷、釣魚 ，騎馬，游泳，遠足，野餐，騎單車等。公園內還有供房車停靠的區域，也可以申請在這裡舉行婚禮。公園每年還會舉辦釣魚比賽，演唱會，水上運動等文化項目。具體活動安排可詢問公園管理處：909-599-8411。

大片草坪供民眾娛樂。（記者王若然／攝影）

每到休息日，公園內到處可以看到全家一起來燒烤的民眾，或叫上親朋好友，三五成群，邊燒烤邊聊天。公園內有許多處大大小小的平地，每個平地處旁邊還有燒烤架、垃圾桶，十分方便。有樹蔭、距離衛生間近的區域最先被「佔領」，想要尋得好位置，要一大早來才行。公園燒烤區附近還有小孩喜歡的遊樂設施，在大人燒烤時，不必擔心小朋友無聊。還有的民眾來公園帶上狗狗，在樹蔭下乘涼，或捧上一本書，靜靜享受周末時光。燒烤區域中間有大片草坪，可以看到民眾有的在玩拋橄欖球，有的支上網打排球。

與朋友一起燒烤。（記者王若然／攝影）

公園圍繞著一個巨大湖泊，湖泊周圍的燒烤地更是「一位難求。」湖泊周圍的沙灘上有鴨子走來走去，有民眾追著鴨子嬉笑打鬧，樂趣十足。湖泊上還有滑著小船的民眾，在傍晚，吹著風，划著船，十分愜意。

園內有幾條遠足道適合初級者，包括0.4哩的Lower Bee Hive Trails，1.8哩的Park View Trail，0.6哩的Kikos Trail，0.8哩的Tree Line Trail。

划船的民眾。（記者王若然／攝影）

公園內的可游泳湖泊每年限時開放，分別為6月17日至20日，6月24日至27日，7月1日至9月5日，時間為每天上午10時至下午6時。

《小檔案》

Frank G. Bonelli Regional Park的地址：

120 Via Verde Park Rd. San Dimas, CA 91773。

開放時間每年分成兩個時間段。3月1日至10月31日，每天早上5時至晚上8時，衛生間時間為每日早5時30分至晚上7時30分。

11月1日至2月28日期間，公園每天早上6時至晚上7時開放，衛生間為每天早上6時30分至晚上6時30分。

費用方面，公園單日進園票價為每輛車12元，年票為150元。搭帳篷過夜費用可諮詢：909-599-8355。