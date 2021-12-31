元旦前夕…核桃華人協會慰問警消致謝忱

核桃華人協會元旦前夕慰問洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局警員和消防員，感謝他們多年來、尤其是新冠疫情期間的辛苦付出。（William羅提供）

核桃華人 協會元旦前夕慰問洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧 分局警員和消防員，感謝他們多年來尤其在新冠疫情期間辛苦付出。警長表示，已有一名中英雙語警員到崗，填補了該警局無華語警員的空白。

核桃華人協會分別拜訪核桃分局和核桃消防分局，送上節日禮物表達慰問和感謝。警長Steven Tousey表示，核桃分局將在近日增加一到兩位能說中文的警員，希望更能和華人社區溝通，方便迅速瞭解和解決華人社區需要。

核桃華人協會元旦前夕慰問洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局警員和消防員，感謝他們多年來、尤其是新冠疫情期間的辛苦付出。（William羅提供）

Tousey警長表示，統計到12月17日，核桃／鑽石吧警局今年下半年搶劫案從上半年的108下降到79，下降幅度26.17%，但偷竊案卻從同期的192上升到288起，增加57.38%，2020／2021年度粗略估計搶劫案從上一年度的236起下降到211起，下降5.8%，偷竊案則從474起增加到569起，上升30.5%。

Tousey警長今年6月接掌核桃／鑽石吧分局。他表示，鑽石吧和核桃市社區治安一直優良，但近年來面臨外來盜竊團夥的入侵，針對住家和商家的盜竊案上升。不過他表示，當地的暴力犯罪、致命武器攻擊等惡性犯罪還是控制在較低水平。

轄區的財產犯罪大多是團夥組織進行，案犯從洛杉磯地區來，常使用的手法是先敲門，如果沒有人應門，他們就會進入到住家後院，打碎玻璃入室盜竊，或一些居民認爲社區安全，常常不鎖後門和側門，讓犯罪團夥長驅而入闖空門。

他表示，盜竊團夥大多是幫派成員，平常在街頭販毒，然後結幫到富裕地區偷盜，東區華人聚居的鑽石吧、核桃市和羅蘭崗等地，屢屢成爲目標。

核桃華人協會元旦前夕慰問洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局警員和消防員，感謝他們多年來、尤其是新冠疫情期間的辛苦付出。（William羅提供）

Tousey警長表示，轄區城市成爲財產犯罪目標，除了這些城市的居民較爲富裕，也與一些居民警惕性不高有關，比如不少居民認爲自家前庭後院安全，珠寶、錢包、手機、電腦隨便放在車中，且不鎖車，犯罪團夥摸清這一點，屢屢得手，最近就有人將3萬元現金放在車上，結果被犯罪分子洗劫一空。

Tousey警長表示，尤其新年和中國新年，幫派團夥都知道華人和亞洲人喜歡用現金，節日期間家中都準備了大批禮物和紅包，所以民眾千萬注意不要成爲犯罪團夥的目標，警局在節日期間部署增加社區巡邏，每周增加兩次巡邏，遏制入室盜竊和財產犯罪。

不過警長也表示，由於轄區廣闊，還是需要居民提高警惕，加强鄰里守望相助，看到不熟悉的車輛和行爲異常的人給警局打電話。