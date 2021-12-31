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內陸華人團體 救助弱勢群體

記者啟鉻／河濱報導
內陸華美協會為老人公寓送溫暖。（內陸華美協會提供）
內陸華美協會為老人公寓送溫暖。（內陸華美協會提供）

內陸華人團體2021年末前積極組織救助弱勢群體活動，包括美國內陸華美協會寒冬送暖，救助無家可歸者，內陸華人聯誼會為弱勢家庭學生捐贈鞋子、防疫用品，河濱中文學校、內陸帝國華人菁英群成員救助遊民，並組織社區華人，到美墨邊境城市孤兒院，為孩童送去新年禮物。

美國內陸華美協會近期組織多次為弱勢群體寒冬送暖活動，12月15日，主要負責人梁楓、周克蕙、張權等，到兩座華人年長者公寓致贈禦寒物品，包括毛毯、圍巾、消毒液、口罩等。12月18日，在當地遊民收容中心舉辦兩場救助活動，有百餘名遊民參加，協會捐贈禦寒衣物。他們還到河濱市阿富汗難民收容中心，為近50名難民家庭送去保暖衣物、被子。該協會救助弱勢群體活動已持續多年。

內陸華人聯誼會也舉辦多項活動，救助弱勢群體。為聖伯納汀諾學區弱勢家庭學生捐贈5000雙運動鞋，還為當地教會捐贈十餘萬個口罩，多次參加縣政委員舉辦活動，捐贈禦寒衣物、鞋子、防疫用品等。

過去幾年，內陸華人聯誼會為內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣弱勢家庭共計捐獻近2萬雙運動鞋，資金來自年度橙橘採摘善款。在疫情期間，協會還為當地醫院捐獻醫用物資，包括口罩、消毒液等。參與捐贈活動主要成員：會長廖日山，前任會長李恩慶、洪美蕊，以及主要成員許莉莉、傅月香，還有內陸華人聯誼會義工。

內陸河濱中文學校、內陸帝國華人菁英群也積極參與救助弱勢族群活動。主辦者代表Betty Yu表示，新年前夕，成員們到河濱市區聖塔安那河岸邊遊民露宿地提供禦寒物資，並與當地教會合作，舉辦捐贈物資派發，同時在12月24日聖誕節前，到河濱市中心孤兒院送溫暖，在2022年1月8日前往墨西哥Baja孤兒院送去新年禮物，包括40雙童鞋、幼兒衣物、玩具等。

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